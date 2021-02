COSA CI NASCONDONO? Un breve video teaser, con una voce femminile ammiccante e sensuale, ci invita a seguire la M… “Follow the M”. Il video è stato pubblicato dal gruppo KSR, detentore dei marchi Brixton, Lambretta, NIU e… Malaguti. Il 4 febbraio la verità ci verrà svelata, ma cosa ci nascondono i furboni austriaci?

IL RILANCIO La lettera da seguire, guarda caso, è anche l’iniziale di uno dei brand del gruppo. Coincidenza? Forse, ma non è un mistero che KSR voglia ridare smalto a uno dei marchi storici del motociclismo italiano. Al centro del rilancio potrebbero esserci delle rinnovate 125 cc, segmento in cui Malaguti ha sempre ben figurato e che ultimamente sta vivendo una seconda giovinezza. L’operazione potrebbe portare ad un ringiovanimento del marchio per renderlo più appetibile ai motociclisti di nuova generazione, nati quando la bolognese Malaguti era in una fase di declino profondo. Queste sono tutte indiscrezioni ovviamente, per la verità tornate sulle nostre pagine domani quando certamente sapremo dirvi qualcosa in più.