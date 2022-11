Moto Morini X-Cape 650 ADV-R: la versione più estrema a EICMA

Nessun nuovo modello, almeno per ora, anche se qualcosa di grosso è in arrivo come ci ha confermato in un’intervista Alberto Monni – General Manager di Moto Morini – ciononostante, l’attenzione attorno alle moto della Casa di Trivolzio è stata tantissima. Sullo stand di EICMA 2022 erano espose le Seiemmezzo (a breve arriverà la nostra prova) e la gamma X-Cape, moto che dal suo arrivo continua a raccogliere consensi che poi, per la felicità anche di Monni, si traducono in vendite. La regina dello stand, però, era la Moto Morini X-Cape 650 ADV-R, la versione più racing della crossover.

Moto Morini X-Cape 650 ADV-R: vista laterale

UN’ANTICIPAZIONE Il segreto del successo delle enduro stradali nell’ultimo periodo si deve non tanto alla reale possibilità di fare un viaggio da Parigi a Dakar ma al fatto di possedere un oggetto che potenzialmente potrebbe farlo, a partire dall’aspetto per arrivare alle soluzioni tecniche. La Moto Morini X-Cape 650 ADV-R sembra una moto da gara, specialmente grazie alla livrea che fa molto racing, in realtà sotto sotto rimane sempre lei, seppur con qualche modifica. Infatti, come ci ha confermato Alberto Monni, la maggior parte della componentistica utilizzata per questo concept sarà disponibile a catalogo accessori nel 2023. I Morinisti (si dice così? Mah) potranno dunque fornire la loro X-Cape del plexi racing con predisposizione del roadbook, della sella piatta, apprezzatissima nel fuoristrada e magari anche dello scarico SC-Project.

Pubblicato da Danilo Chissalè, 15/11/2022