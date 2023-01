Ecco la nuova cruiser Moto Morini: avrà il motore 650 della X-Cape

Il successo della Moto Morini X-Cape 650 – tra le 10 moto più vendute in Italia nel suo primo anno – è certamente di buon auspicio per ciò che viene dopo di lei. Recentemente abbiamo messo a confronto le due 6 1/2 STR e SCR – Stradale e Scrambler – ma sembra che la famiglia Seiemmezzo sia destinata ad allargarsi ulteriormente: arriva infatti notizia di una nuova cruiser all'orizzonte. Scopriamo di che si tratta...

COM'È A incastrare la nuova cruiser sono le immagini CAD del progetto riportate da Bennets.co. Il solito bicilindrico parallelo frontemarcia da circa 60 CV – derivato da quello che equipaggia, per esempio, la Kawasaki Z650 – è incastonato in un telaio tubolare in acciaio che sembra totalmente differente rispetto a quello delle altre seiemmezzo. Anche la dotazione ciclistica vede una più sobria forcella a steli tradizionali accoppiata a un disco singolo, mentre al posteriore trovano spazio un forcellone in lega e una coppia di ammortizzatori, col cerchio posteriore che ospita un tradizionale freno a disco.

Moto Morini: ecco la nuova cruiser 650 nei disegni

VEDI ANCHE

CRUISER CLASSICA Per il resto tutto come da standard cruiser, con lo stile che – ricordandomi molto il Nightster di Harley-Davidson che ho provato recentemente – prevede una sella molto bassa e un manubrio che si staglia sopra il già prominente serbatoio. Le similitudini con la moto americana non finiscono qui perché troviamo anche un faro accoppiato a un mini cupolino, nonché il piccolo display tondo subito dietro di esso, mentre sul manubrio sono montati specchietti bar end. Anche la trasmissione, come sulla moto di Milwaukee, prevede una cinghia in gomma... insomma, tante similitudini.

P16 Un nome ufficiale per la cruiser Morini non c'è ma per ora – stando a quanto indicato – potete chiamarla P16. Al momento niente di ufficiale oltre ai disegni, ma non ci stupirebbe vedere la nuova cruiser in carne e ossa – pardon, metallo – nel prossimo futuro. Restate collegati.

Pubblicato da Michele Perrino, 30/01/2023