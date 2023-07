Moto Morini? Un successo, lo confermano i numeri di X-Cape e non solo!

Anche nel 2023 risultati record per Moto Morini. X-Cape 650 best seller, bene anche le Seiemmezzo, e per il futuro c'è la 1200

L’exploit dello scorso anno non è stato un caso, Moto Morini cresce ancora. Anche nel primo semestre 2023 la Casa di Trivolzio (PV) fa registrare numeri record, sono infatti arrivate arrivate a 2001 le immatricolazioni di Morini in tutta Italia, contro le 1.357 dell’anno scorso nello stesso periodo. I dati ANCMA parlano di un percorso in ascesa, che vede la storica casa motociclistica classificarsi in alto nel ranking delle moto più vendute con la X-Cape 650 a svettare all’8°posto, con 1519 moto registrate.

Moto Morini X-Cape 650: la discesa in piega convice

LA FORZA DEL 650 La crossover ha fatto sicuramente da locomotiva per il marchio, sfruttando la grande voglia di moto versatili proposte al giusto prezzo che si è diffusa tra i motociclisti italiani, ma anche le nuove arrivate Seiemmezzo non stanno affatto sfigurando, con 589 unità immatricolate tra STR (qui il suo Cool Factor in video) ed SCR. Risultati accolti con entusiasmo anche da Alberto Monni, general manager di Moto Morini:''Siamo entusiasti dei risultati straordinari che abbiamo raggiunto all’inizio di quest'anno. L'X-Cape è stata un grande successo, ma anche la nuova arrivata Seiemmezzo ha dimostrato che Moto Morini è in grado di creare prodotti che catturano l'immaginazione dei riders. Continueremo a investire nell'innovazione e nella qualità, portando avanti la nostra missione di offrire esperienze di guida eccezionali e per tutti.''

L’ATTESA PER LA 1200 Un ruolo importante nel raggiungimento di questi risultati lo hanno avuto anche i test ride riservati al pubblico in grandi manifestazioni come la HAT, occasione per gli appassionati di toccare con mano la gamma. Ora l’attenzione è al 2024, anno in cui – al netto di eventuali imprevisti – Moto Morini tornerà nelle grandi cilindrate con l’attesissima Moto Morini X-Cape 1200, di cui vi abbiamo parlato e fatto vedere le prime immagini in questo articolo, sarà il prossimo passo per la Casa di Trivolzio sulla via del successo? Il segmento delle “Maxi” non è affatto semplice, al lievitare del prezzo aumentano esponenzialmente le esigenze dei potenziali clienti. In bocca al lupo Morini!

Pubblicato da Danilo Chissalè, 10/07/2023