Voge Sfida SR1: mamma, mi si è ristretto lo scooter GT! Eccolo a EICMA

A EICMA 2023 Voge fa la voce grossa nel segmento scooter, dimostrando al pubblico che il primo Sfida SR4 (qui la prova) era solo l’inizio. Infatti, sotto i riflettori della kermesse milanese, oltre al ruota alta SR16 e allo scooter ADV arriva anche il piccolo SR1, un mini GT da città con buona capacità di carico e ricca dotazione. Ecco com’è fatto.

Nuovo Voge Sfida SR1

DESIGN SPORTIVO A primo impatto, proprio come il fratello maggiore, Sfida SR1 colpisce per il suo look moderno e sportivo, che ben si integra con le “city” italiane e non solo. Fari a led e plastiche ben assemblate ci ricordano che, se vogliono, i cinesi le cose le possono fare un gran bene. Rispetto al fratello 125 cc SR16, l’SR1 ha il tunnel centrale che ospita il serbatoio da 8 litri, ma la capacità di carico è garantita da un ampio vano sottosella e dal vano nel retroscudo. Per gli oggetti più voluminosi è messo a disposizione un pratico portapacchi.

MOTORE E CICLISTICA Il motore di Sfida SR1 è un monocilindrico a quattro valvole, raffreddato a liquido, da 124,9 cc con potenza massima di 11,6 CV e coppia massima di 11 Nm a 6.500 giri/min, un motore molto parco nei consumi anche grazie alla tecnologia Start&Stop, che permette percorrenze medie di circa 37 km/l secondo il costruttore. Il contralbero di bilanciamento e gli attacchi del motore con smorzatori hanno il compito di ridurre al minimo le vibrazioni trasmesse al telaio in tubi d’acciaio, abbinato a una forcella con steli da 31 mm e una coppia d’ammortizzatori al posteriore. I cerchi sono da 14 e 13 pollici mentre l’impianto frenante è composto da due dischi, con ABS a due canali a tenere a bada la potenza frenante. I più minuti saranno contenti di sapere che la seduta è a soli 775 mm da terra e che, nonostante l’aspetto, SR1 pesa poco, solo 133 kg a secco.

Nuovo Voge Sfida SR1, il vano portaoggetti

QUI DOTAZIONE Come ci ha già dimostrato in passato, Voge per i suoi scooter non si pone limiti dal punto di vista della tecnologia. Sullo Sfida SR1 sono compresi una strumentazione LCD dotata di connettività, utile per la navigazione TBT, ma anche il sistema d’accensione keyless, la presa USB e la dashcam frontale con scheda SD per la registrazione delle immagini.

