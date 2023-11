Benelli Tornado 500, torna un nome celebre. Eccola a EICMA 2023

Correre ai ripari, tira aria di Tornado di ritorno. Linee filanti e aggressive, volumi compatti e moderni, Tornado 500 è la nuova proposta Benelli per il segmento delle sportive carenate, una moto facile e maneggevole, sviluppata interamente dall'R&D e dal Centro stile Benelli di Pesaro sulla base tecnica della Tornado Naked Twin 500, con cui condivide telaio e il collaudato motore da 500 cc. World premiere - e dove, sennò - a EICMA 2023.

DESIGN Si evolvono gli stilemi presenti su Tornado Naked Twin 500. Superfici scolpite, forme compatte, volumi ampi sottolineati dalle linee del serbatoio ed esaltati da un codino affilato, dei semimanubri e dal grande cupolino frontale che si fonde alle carene laterali. Gli ampi DRL del gruppo ottico disegnano una forma luminosa che si ispira a taglienti zanne di un leone, simbolo Benelli, e sono completamente separati dai moduli centrali di luce abbagliante ed anabbagliante. Moderno e funzionale anche il fanale posteriore, integrato negli indicatori di direzione.

MOTORE Tornado 500 è spinta da un bicilindrico parallelo da 500 cc quattro tempi raffreddato a liquido, distribuzione a doppio albero a camme in testa, 4 valvole per cilindro. Un motore fluido ma reattivo, che risponde bene in accelerazione e che offre una potenza massima di 47,6 CV (35 kW) a 8500 giri/min. e un picco di coppia pari a 46 Nm a 6000 giri. La lubrificazione è a carter umido, la frizione a bagno d’olio e il cambio a 6 velocità con trasmissione finale a catena. Il motore è aggiornato alla normativa Euro 5+.

VEDI ANCHE

CICLISTICA Tornado 500 condivide dunque il telaio della sorella “naked”, presentando un tradizionale schema a traliccio di tubi in acciaio. Il reparto sospensioni è affidato all’anteriore ad una forcella Marzocchi upside-down con steli da 41 mm di diametro, regolabile nel precarico molla, freno idraulico in compressione ed estensione, capace di offrire una escursione da 115 mm. Al posteriore troviamo invece un forcellone oscillante con monoammortizzatore centrale regolabile nel precarico molla e freno in estensione. L’escursione, in questo caso, è di 125 mm alla ruota. I cerchi da 17” in lega di alluminio montano pneumatici 120/70 all’anteriore e 160/60 al posteriore. I freni Brembo sono affidati ad un doppio disco semi-flottante di 320 mm, con pompa radiale e pinza monoblocco radiale a quattro pistoncini sulla ruota anteriore. Dietro è invece presente un disco da 260 mm con pinza flottante a singolo pistoncino. L’ABS è di serie.

TECNOLOGIA La strumentazione presenta un display TFT a colori da 5” ad alta risoluzione, che dispone di una connessione bluetooth per collegarsi al telefono e con cui, grazie ai blocchetti al manubrio, è possibile aprire e chiudere le chiamate. Collegandosi tramite wi-fi inoltre, puoi trasformare il dashboard in navigatore. Presente anche la funzione TPMS per il controllo pressione pneumatici. Prese USB e USB-C di serie.

USCITA Tornado 500 sarà disponibile in tutte le concessionarie Benelli nei primi mesi del 2024. Prezzo e colorazioni sono in via di definizione.

Pubblicato da Michele Perrino, 07/11/2023