Nuova Benelli TNT 500, la regina è "nuda". Eccola (di nuovo) a EICMA

L'enduro, la scrambler, la naked. All'altezza della cilindrata mezzo litro, a EICMA 2022, fece il suo arrivo lei, nuova Tornado Naked Twin 500, o più semplicemente Benelli TNT 500, naturale evoluzione del concetto di moto sportiva che ha fatto la storia di casa Benelli e terza declinazione del progetto che già esprime le best seller TRK 502 e Leoncino 500, prodotti coi quali TNT 500 condivide il collaudato e apprezzatissimo motore da 500 cc. Inizialmente previsti per la seconda metà del 2023, i tempi di uscita si sono nel frattempo dilatati. A EICMA 2023, arrivano buone notizie. Ripassino?

DESIGN Benelli TNT 500 si ispira ai modelli della tradizione: volumi possenti e muscolosi, ma perfettamente equilibrati. Nonostante il suo atteggiamento aggressivo e proteso in avanti, le superfici sono fluide, sinuose e contemporanee, regalando una immediata sensazione di dinamicità, anche grazie al codino affusolato e compatto. Il concetto è quello di “svestire” le sovrastrutture della moto, lasciando a vista le parti tecniche. A impreziosire un design completamente inedito è il nuovo fanale che accompagnerà quella che sarà la futura famiglia delle naked sportive: la firma luminosa delle luci diurne (DRL) descrive una “T” alla vista frontale, completamente separata dai moduli di luce abbagliante ed anabbagliante che si trovano invece nella parte centrale.

MOTORE Uno stile raffinato si sposa con il noto 500 cc bicilindrico frontemarcia, 4 tempi, raffreddato a liquido, aggiornato per questo modello alla normativa Euro 5+: potenza massima di 47,6 CV (35 kW) a 8.500 giri/min. e un picco di coppia pari a 46 Nm a 6.000 giri. Tra le modifiche ad hoc per TNT 500, si segnalano il nuovo disegno per coperchio frizione e coperchio trasmissione, in accordo con la posizione del motore nel nuovo telaio, inoltre nuovi catalizzatori adeguati al rispetto delle normative vigenti e nuova scatola filtro che consente di ottimizzare il sistema di aspirazione sia in termini di prestazioni che di emissioni sonore. A completare il quadro motore, lubrificazione a carter umido, frizione multidisco a bagno d’olio con asservitore di coppia ed antisaltellamento e cambio a 6 velocità con trasmissione finale a catena.

VEDI ANCHE

TELAIO La ciclistica della Tornado Naked Twin 500 è affidata ad un telaio a traliccio in tubi in acciaio, pensato per offrire il massimo dell’agilità su strada e tra le curve. Un interasse di soli 1.451 mm garantisce fluidità e velocità nei cambi di direzione. Il reparto sospensioni è affidato ad una forcella upside-down con steli da 50 mm, con un’escursione di 125 mm ed un forcellone oscillante con monoammortizzatore centrale regolabile nel precarico molla e freno in estensione, con una escursione di 41,2 mm. L’impianto frenante è invece affidato all’anteriore a un doppio disco semiflottante da 320 mm di diametro con pinza radiale a quattro pistoncini ed ABS, mentre al posteriore a un disco di 260 mm con pinza flottante a singolo pistoncino ed ABS. I cerchi da 17”, in lega di alluminio, montano rispettivamente pneumatici 120/70 e 160/60. Il serbatoio ha infine una capacità di 14 litri.

TECNOLOGIA Il cruscotto è dotato di un display TFT a colori da 5’’ ad alta risoluzione, che dispone di una connessione bluetooth per collegarsi al telefono e con cui, grazie ai blocchetti al manubrio, è possibile aprire e chiudere le chiamate. Tornado Naked Twin 500 dispone inoltre di frecce anteriori integrate nei paramani e gruppo ottico full led, mentre il fanale posteriore di ultima generazione è integrato negli indicatori di direzione.

USCITA Benelli comunica che Tornado Naked Twin 500 sarà disponibile in concessionaria a partire dalla prima metà del 2024. Il prezzo è ancora in via di definizione.

Pubblicato da Michele Perrino, 07/11/2023