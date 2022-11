Benelli a EICMA con la nuova TNT 500 2023, naked col motore della TRK 502. Video

Le novità in casa Benelli parlano di TRK 702 e 702 X ma – non poteva mancare – c'è anche l'attesissima TRK 800 in versione definitiva. Col motore della TRK 502, invece, arriva una nuova moto che richiama il passato: si tratta della TNT, la Tornado Naked Twin, però in cilindrata 500.

Benelli TNT 500 2023, particolare della carena

Il nuovo fanale, che accompagnerà anche il resto della famiglia delle naked sportive, è caratterizzato da luci diurne DRL che descrivono una “T” alla vista frontale, separate da luce abbagliante e anabbagliante che si trovano invece nella parte centrale.

Benelli TNT 500 2023, la ciclistica

Preso dalla TRK 502 è il bicilindrico frontemarcia 4 tempi da 500 cc raffreddato a liquido. Come sulla moto più venduta in Italia la potenza è di 47,6 CV a 8.500 giri/min, mentre la coppia è di 46 Nm a 6.000 giri. Nuovi, però, sono il disegno del coperchio frizione e del coperchio trasmissione, per via della diversa posizione del motore nel nuovo telaio. Aggiornato anche l’impianto di scarico, con nuovi catalizzatori, e la scatola filtro, al fine di ottimizzare il sistema di aspirazione sia quanto a prestazioni che in termini di rumorosità. La lubrificazione è a carter umido con la frizione multidisco a bagno d’olio dotata di asservitore di coppia e antisaltellamento, mentre il cambio è a 6 velocità con trasmissione finale a catena.

Benelli TNT 500 2023, la forcella anteriore

Il telaio a traliccio in tubi in acciaio è abbinato a un comparto sospensioni composto da forcella a steli rovesciati di 50 mm con escursione di 125 mm e un forcellone oscillante con monoammortizzatore centrale regolabile nel precarico molla e in estensione, con l'escursione a quota 41,2 mm. All’anteriore troviamo un doppio disco semiflottante da 320 mm con pinza radiale a 4 pistoncini, mentre al posteriore il disco è da 260 mm e la pinza è flottante a singolo pistoncino. Cerchi da 17” in lega di alluminio in colorazione

bianca, a contrasto con pneumatici 120/70 e 160/60, mentre il serbatoio ha una capacità di 14 litri.

Benelli TNT 500 2023, i fari anteriori

Sulla nuova Benelli TNT 500 trova posto un display TFT a colori da 5’’ ad alta risoluzione dotato di connettività bluetooth per collegare la moto col telefono e che, grazie ai blocchetti al manubrio, renderà possibile aprire e chiudere le chiamate. Sulla Tornado Naked Twin 500 non mancano indicatori di direzione integrati nei paramani e il faro è full LED, col fanale posteriore di ultima generazione integrato negli indicatori di direzione.

Benelli TNT 500 2023: visuale laterale

La nuova Tornado Naked Twin 500 sarà disponibile in tutte le concessionarie Benelli a partire dalla seconda metà del 2023. Il prezzo è in via di definizione.

Pubblicato da Michele Perrino, 08/11/2022