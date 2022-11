Benelli: da EICMA con le nuove TRK 702 e 702 X 2023. Video

Benelli porta a EICMA non solo la tanto attesa TRK 800, ma anche le chiacchieratissime TRK 702 e 702 X, anello di congiunzione tra le 500 e la 800. Piccole differenze a livello ciclistico per le due 700, mentre motore ed elettronica sono identiche.

Benelli TRK 702, visuale di 3/4 anteriore

Il bicilindrico frontemarcia da 698 cc che equipaggia le TRK 702 e 702 X ha la distribuzione a doppio albero a camme in testa, 4 valvole per cilindro, comando a catena e albero motore con perni di manovella sfasati di 180°. L'iniezione è elettronica con doppio corpo farfallato da 41 mm di diametro ed eroga una potenza di 76,2 CV a 8750 giri/min e una coppia di 68,2 Nm a 6250 giri/min. Il cambio estraibile a 6 marce è abbinato a una frizione in bagno d’olio con asservitore di coppia, che consente di ridurre notevolmente la forza da applicare alla leva frizione. Sarà disponibile anche in versione depotenziata a 35kW per patenti A2.

Benelli TRK 702, il motore

Il telaio delle TRK 702 e 702 X è un traliccio in tubi con piastra in acciaio derivato dal modello 500. All’anteriore è accoppiato a una forcella a steli rovesciati con steli da 50 mm dotata di un’escursione di 140 mm, mentre dietro, al forcellone oscillante in alluminio, è abbinato un mono centrale regolabile nel precarico molla e freno idraulico in estensione con escursione di 168mm (173 mm sulla 702 X). L'impianto frenante, invece, si compone di un doppio disco anteriore semiflottante da 320 mm di diametro e pinza a 4 pistoncini, mentre al posteriore c'è un disco da 260 mm di diametro con pinza a singolo pistoncino. I cerchi sulla 702 sono da 17” in lega di alluminio e montano pneumatici Pirelli Angel GT 120/70 e 160/60, mentre sulla 702 X troviamo un cerchio da 19” in alluminio con raggi in acciaio all’anteriore e da 17” dietro, con gli pneumatici Pirelli Scorpion Rally STR in misura 110/80 e 150/70. Il serbatoio delle TRK 702 ha una capacità di 20 litri.

Benelli TRK 702 X, il frontale

La TRK 702 si affida a un ampio cupolino di serie e sono disponibili come optional le manopole e la sella del pilota riscaldabili, attivabili tramite il blocchetto retroilluminato sul manubrio. Le luci delle TRK 702 sono full LED e il display è un TFT a colori da 5’’ ad alta risoluzione con connettività bluetooth. Tra gli optional ci sarà una on-board cam, integrata nel becco anteriore della moto, che permette di registrare filmati e scattare foto in tempo reale, scaricando una applicazione sul proprio cellulare e collegandosi tramite wi-fi.

Benelli TRK 702, lo scarico

Benelli TRK 702 sarà disponibile nelle colorazioni Anthracite Grey e Pearl White, mentre la 702 X in Anthracite Grey e Moon Grey. Entrambe le 702 arriveranno nelle concessionarie Benelli a partire da inizio primavera 2023. Il prezzo è in via di definizione.

Pubblicato da Michele Perrino, 08/11/2022