L'anti TRK Benelli ce l'ha in "casa": ecco la QJ Motor SVT 650

QJMotor è pronta a schierare una nuova enduro media, la SVT 650, attesa per EICMA: si prospettano tempi duri per la Benelli TRK?

QJMotor è pronta a fare la sua parte a EICMA 2022. Una nuova enduro media, infatti, sembrerebbe pronta a bussare alle porte del Salone: per la SVT 650 motore bicilindrico del tutto simile a quello della Suzuki V-Strom e look da avventura. Stai a vedere che Benelli, l'anti TRK 502, ce l'ha proprio in casa...

PARENTI ALLA LONTANA Sul fatto che la SVT 650 arrivi in casa della TRK 502 non ci sono dubbi – QJMotor, lo ricordiamo, è proprietaria di Benelli – ma la realtà dei fatti è che la moto cinese si piazza in tutt'altra posizione rispetto alla pesarese. A decretarne il differente segmento, prima di tutto, cilindrata e potenza superiori: il motore sembra ereditato dalla V-Strom 650 – trovate qui un approfondito test della Sport Enduro Tourer Suzuki – e sfora di brutto il limite dei 48 CV, limite per la patente A2, su cui spinge forte la TRK. Il bicilindrico a V di 90° da 645 cc della V-Strom, infatti, è capace di 71 CV a 8.000 giri/min e 62 Nm a 7.300 giri/min.

La QJMotor SVT 650 vista da dietro

BREVETTO O FEDELE RIPRODUZIONE? La questione motore mi fa subito pensare alle foto spia della nuova generazione di V-Strom, avvistata quest'estate su strada. Il motore della SVT 650 sarà solo ispirato a quello della V-Strom 650 o è frutto della concessione del brevetto da parte di Suzuki? Perché nel secondo caso potremmo aspettarci l'arrivo della futura V-Strom 700 – il cui nome cambierebbe, probabilmente, con l'avvento del nuovo bicilindrico parallelo – magari già come modello 2023...

PREMIUM Ma torniamo sulla QJMotor SVT 650. La moto cinese sembra più propensa a giocarsela, per prestazioni e non solo, con avversarie del calibro di Versys 650, Tracer 7 e... V-Strom 650; anche il look è un po' un mix tra quest'ultima e l'Husqvarna Norden 901. Come sull'enduro Suzuki ci sono i cerchi a raggi – con tutta probabilità 19'' davanti e 17'' dietro – mentre il resto della dotazione... in vista prevede forcella a steli rovesciati, pinze freno anteriori Brembo ad attacco radiale e un genoroso display. La SVT 650 potrebbe fare capolino a EICMA, per poi accodarsi alle rivali sopracitate nel corso del 2023. Pochi giorni ancora e sapremo se è davvero così.