Anche Benelli Tornado 300 e 400, a EICMA le nuove baby sportive

È un fenomeno atmosferico potente, quello che investe i padiglioni di EICMA 2023. Alla fiera del ciclo e motociclo, la nuova famiglia Benelli Tornado abbraccia anche le piccole cilindrate. Nuove Benelli Tornado 300 e Tornado 400: panoramica.



Benelli Tornado 400

Tornado 300 una sportiva compatta concepita per conquistare chi vuole affacciarsi al mondo delle carenate per la prima volta. Spinta da un bicilindrico parallelo da 300 cc quattro tempi con distribuzione a doppio asse a camme in testa e otto valvole, evoluzione del due cilindri in linea già presente in 302S e 302R, offre una potenza di 35 CV a 11.000 giri/min e una coppia di 27 Nm (2,75 kgm) a 9.000 giri. La lubrificazione è a carter umido, la frizione a bagno d’olio e il cambio a 6 velocità con trasmissione finale a catena.

CICLISTICA Il telaio di Tornado 300 è un solidissimo traliccio in tubi d’acciaio. Le sospensioni sono affidate all’avantreno a una forcella upside-down con steli da 41 mm di diametro, regolabile nel freno idraulico in estensione ed escursione da 120 mm. Al posteriore troviamo un forcellone oscillante con mono ammortizzatore centrale regolabile nel precarico molla, con escursione alla ruota 147 mm. I cerchi da 17” in lega di alluminio montano pneumatici 110/70 all’anteriore e 150/60 al posteriore. Da sottolineare anche la capacità di serbatoio per una moto di questo genere, con ben 14 litri di capienza. I freni sono affidati ad un doppio disco semi-flottante di 260 mm con pinza a quattro pistoncini sulla ruota anteriore, mentre al posteriore è presente un disco da 240 mm con pinza flottante a singolo pistoncino. Presente l’ABS.

ACCESSORI Il gruppo ottico full-led con proiettore poliellissoidale abbinato ad una parabola riflettente è in grado di offrire massima visibilità in ogni condizione. La strumentazione è affidata ad un display TFT a colori da 5” con comando remoto al manubrio, che dispone di una connessione bluetooth per collegarsi al telefono mostrando le chiamate in ingresso e notifiche. Inoltre, scaricando una applicazione sul proprio cellulare e collegandosi tramite wi-fi, è possibile trasformare il dashboard della propria moto in un navigatore. Presenti anche la funzione TPMS per il controllo pressione pneumatici e una presa USB.

USCITA Tornado 300 sarà disponibile in tutte le concessionarie Benelli nei primi mesi del 2024. Prezzo e colorazioni sono in via di definizione.

VEDI ANCHE

Tornado 400 una nuova supersportiva ''taglia M'' leggera, estremamente maneggevole, che vede soluzioni tecniche sviluppate ad hoc dall’R&D Benelli, a partire da un cuore pulsante completamente nuovo, una inedita geometria del telaio e l’utilizzo del forcellone monobraccio. Grintoso e moderno anche il design, esaltato da linee filanti e dai semimanubri, tipici delle moto sportive.

MOTORE Disegnato appositamente per Tornado 400, il bicilindrico parallelo quattro tempi da 399 cc è in grado di sprigionare una potenza di 47,6 CV (35,0 kW) a 1.0000 giri/min, con un picco di coppia di 38 Nm (3,9 kgm) a 8.000 giri. Grazie ad un rapporto tra corsa (51,8 mm) ed alesaggio (70 mm) da motore superquadro, è infatti in grado di girare fino ad oltre 10.000 giri/minuto. La distribuzione doppio albero a camme in testa, 8 valvole, azionata da una catena silenziosa posta sul lato destro, ricalca lo schema tradizionale Benelli, preciso ed affidabile. La testata cilindri di nuova generazione è stata disegnata per migliorare l’efficienza sia dal punto di vista fluidodinamico che termico, rispetto ai motori precedenti. Lato trasmissione, ecco un cambio 6 marce leggero e compatto, abbinato ad una frizione con asservitore di coppia ed antisaltellamento, che permette di rendere più fluido il cambio marcia.

TELAIO La ciclistica presenta un telaio in tubi e piastre di acciaio imbullonate al basamento ed alla testa del motore in modo che contribuiscano con la loro struttura alla rigidezza globale del telaio, riducendo in questo modo dimensioni e peso utili ad ottenere una guida più fluida. Il reparto sospensioni è affidato all’anteriore ad una forcella upside-down con steli da 37 mm di diametro, con una escursione di 115 mm, mentre al posteriore troviamo un inedito forcellone monobraccio oscillante in alluminio, con link progressivo e mono ammortizzatore centrale regolabile nel precarico molla (escursione alla ruota di 141 mm), che ha consentito di ridurre il peso delle masse non sospese, facilitando gli inserimenti in curva. I cerchi da 17” in lega di alluminio presentano un design molto moderno e montano pneumatici 110/70 all’anteriore e 150/60 al posteriore. I freni sono affidati all’anteriore ad un doppio disco semi-flottante di 300 mm, con pompa radiale e pinza flottante a due pistoncini, mentre al posteriore è presente un disco da 240 mm con pinza flottante a doppio pistoncino. Presente l’ABS.

DOTAZIONI Come Tornado 300, anche Tornado 400 presenta un gruppo ottico full-led doppio proiettore poliellissoidale sovrapposto. Strumentazione sempre affidata a display TFT a colori da 5” con comando remoto al manubrio, che dispone di una connessione bluetooth per collegarsi al telefono. Con applicazione smartphone e connessione wi-fi, possibile trasformare il dashboard della moto in un navigatore. Di serie infine funzione TPMS per controllo pressione pneumatici e presa USB.

USCITA Tornado 400 sarà disponibile in tutte le concessionarie Benelli nei primi mesi del 2024. Il prezzo è in via di definizione.

Pubblicato da Michele Perrino, 07/11/2023