Benelli TRK 702X: con la nuova serie speciale Dune Sea cresce la voglia di avventura

Dopo la sorpresa, la scorsa settimana, con le foto delle nuove TRK 902 e 902X dalla Cina, oggi torniamo a parlare dell'attuale best seller italiana, la TRK 702. Nello specifico della 702X, che da giugno si tinge di una nuova livrea Dune Sea che ha il sapore dell'avventura.

BEST SELLER Anche in livrea Dune Sea la TRK 702X resta fedele alla base tecnica che l'ha resa famosa: ruota da 19'' all'anteriore, motore bicilindrico parallelo DOHC da 698 cc, capace di 70 CV a 8.000 giri/min e 70 Nm a 6.000 giri/min. Sul piano dotazioni nessuna sorpresa, con fari full LED, prese USB e schermo TFT a colori da 5'', tanto per dirne alcune.

Lo schermo TFT della Benelli TRK 702X

IN ARRIVO La nuova Benelli TRK 702X Dune Sea sarà disponibile da giugno nei concessionari al prezzo di 7.490 euro: per le moto immatricolate entro settembre 2024 è incluso anche il tris di valigie, proprio come accade già per le TRK 502 e 502X (il kit borse sarà consegnato al cliente finale entro un termine massimo di 90 giorni dalla data di immatricolazione della moto).

Pubblicato da Michele Perrino, 28/05/2024