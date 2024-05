Nuove TRK 902 e 902 X: Benelli alza l'asticella (e la cilindrata)?

Per soppiantare il mancato arrivo di TRK 800 e 800 X, ecco Benelli TRK 902 e 902 X, sorelle maggiori delle best seller 702 e 702 X

Il mancato arrivo delle TRK 800 e 800 X ha lasciato gli appassionati con l'amaro in bocca, anche se le sorelline 702 e 702 X tengono botta, leader nella classifica delle vendite. Dalla Cina, però, arrivano le prime immagini di TRK 902 e 902 X: è questa la mossa per riportare la maxi in Europa?

DOVE TI HO GIÀ VISTO?! Già qualche mese fa erano state avvistate le nuove TRK 552 e 552 X – le nostrane 502, invece, sono in offerta fino a giugno – ma della rinnovata media Benelli non si è saputo ancora nulla nel continente europeo. Come spesso accade la Cina anticipa un po' le carte in tavola, fosse solo anche per il fatto che Benelli fa parte del gruppo cinese QJ Motor. Oggi tocca alle nuove 902 e 902 X, le cui foto hanno iniziato a circolare in rete. Le somiglianze con le cugine SRT 800 – qui trovate il mio test – sono evidenti e, al netto della scritta 902 sul parafango, del marchio Benelli sul serbatoio e di qualche sovrastruttura di colore diverso, le moto restano del tutto simili.

La Benelli TRK 902

DIFFERENZE Le differenze maggiori, ovviamente, sono a livello del motore. Il bicilindrico parallelo DOHC crescerebbe fino a 904 cc, per 105 CV di potenza e 90 Nm di coppia, con la velocità massima dichiarata in 215 km/h. Telaio in acciaio, forcellone in alluminio, forcella e mono Marzocchi, freni Brembo, ovviamente diametro delle ruote da 17'' per la 902 e mix 19''-17'' per la 902 X, per 1.540 mm di interasse e 825 mm di altezza della sella (1.505 mm e 825-835 mm le misure della gamma 702). La maxi Benelli sembrerebbe adottare lo stesso grande serbatoio da 24 litri della QJ 800 SRT SX, per un peso di 230 kg a secco (215-218 kg le 702).

USCITA E PREZZI Tanti punti di domanda ancora per le nuove TRK 902 e 902 X. Logico immaginare che possano essere previste come modelli 2025 in Italia, il che giustificherebbe un'apparizione a EICMA sul finire del 2024. Il prezzo – dico la mia – appena sotto il tetto dei 10.000 euro, a quota 9.990 euro.

Fonte: Motorrad

Pubblicato da Michele Perrino, 21/05/2024