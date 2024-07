Benelli Bobber 400: la Leoncino cambia faccia (e motore, ora a V)

Negli ultimi mesi, dalla Cina, sono arrivate tante anticipazioni di quelle che potrebbero essere le future versioni di alcuni celebri modelli Benelli. Dopo TRK 552X, TRK 902 e 902X e la roadster 902S, c'è spazio anche per una novità assoluta. Si tratta della Leoncino Bobber 400, una custom con un insolito motore V2.

NUMERI NUOVI Una Leoncino tutta diversa rispetto a come la conosciamo. Niente a che vedere con la roadster, infatti, da cui prende il nome declinandosi però in custom, bobber per la precisione. Altra particolarità, rispetto ai motori monocilindrici o bicilindrici paralleli della gamma Leoncino, l'arrivo di un'unità V2 da 385 cc, capace di circa 35 CV, mentre il cambio è a 6 marce e la trasmissione finale a cinghia. Telaio a traliccio in acciaio, forcella a steli rovesciati davanti e coppia di ammortizzatori al posteriore per la Bobber 400. A completare il quadro alcune misure: il peso a secco è di 170 kg, mentre l'interasse è di 1.520 mm. La Leoncino Bobber, nonostante il motore più piccolo, potrebbe andare a punzecchiare Kawasaki Eliminator 500 e Honda CMX500 Rebel.

VEDI ANCHE

Benelli TRK 552X: in Cina l'evoluzione della moto best seller 2023

TANTA CARNE AL FUOCO L'exploit di Benelli lo scorso anno, con l'arrivo di TRK 702 e 702X, regine del mercato italiano in questa prima metà dell'anno, ha dato i suoi frutti. Ma le novità cui accennavo nella prima parte di questo articolo sono tante e l'autunno potrebbe essere molto caldo se tutte dovessero arrivare in Italia così come le abbiamo sbirciate in Cina. Lasciamo passare l'estate, di lì a EICMA è un attimo...

Pubblicato da Michele Perrino, 24/07/2024