Benelli TRK 702: i migliori modi per comprare la "Regina del mercato"

La Benelli TRK 702 è la moto più venduta in Italia, scopri nel video i migliori modi per acquistarla: nuova, usata o in promo

Agli italiani piacciono le maxi enduro, lo dicono le classifiche di vendita. Ma volendo essere più precisi, i motociclisti del Belpaese impazziscono per la Benelli TRK 702, che dal suo arrivo sul mercato la scorsa estate si è issata sul gradino più alto del podio senza mai abbandonarlo. Siete intenzionati all’acquisto della regina del mercato? In questa puntata di “Come comprare” la protagonista è proprio lei.

Benelli TRK 702: in breve

Benelli TRK 702: quanto costa

Benelli TRK 702: promo e finanziamenti

Benelli TRK 702: usata

un passaggio in velocità della Benelli

A spianare la strada alla 702 è stata la sorella minoreTRK 502, che ha conquistato i favori del pubblico grazie al prezzo contenuto abbinato a dimensioni da vera maxi, pur essendo solamente una 500 cc. La TRK 702 è la sua naturale evoluzione, una moto versatile, abbordabile e che al giusto prezzo offre anche una buona dotazione di serie. Come ormai è tradizione per la gamma TRK sono due le versioni, la stradale – caratterizzata da ruota anteriore da 17 pollici e pinze ad attacco radiale, sella più bassa e pneumatici più turistici – e la X, che per affrontare anche il fuoristrada leggero sceglie cerchi a raggi tubeless, pneumatici più tassellati e un mono ammortizzatore più raffinato. A spingere entrambe le versioni un bicilindrico da 70 CV a 8.000 giri/min e 70 Nm di coppia a 6.000 giri/min, ovviamente è disponibile anche una versione depotenziata a 35 kW per poter essere guidata con patente A2.

Il quadro strumenti di Benelli TRK 702X

A favorire il successo della TRK 702 è anche l’ottimo rapporto dotazione prezzo di entrambe le versioni. A 7.490 euro la crossover pesarese offre di serie paramani, cavalletto centrale, blocchetti retro-illuminati e display TFT dotato di connettività Bluetooth e wi-fi, così facendo è possibile utilizzare anche la navigazione a tutto schermo con l’app Carbit Ride, roba da ammiraglia. Tra gli optional un plexi maggiorato (99 euro) utile se con la TRK 702 vorrete fare del turismo, decisamente più protettivo di quello di serie e un terminale di scarico più leggero sviluppato in collaborazione con Mivv.

Il set di valigie della Benelli TRK è compreso nel prezzo

Per esaltare maggiormente la vocazione da giramondo della TRK 702 Benelli offre fino al 30 settembre il tris di valige in alluminio – e i suoi relativi supporti – compreso nel prezzo, per un vantaggio cliente superiore ai 1.000 euro. Per tenere al riparo ciò che vorrete inserire all’interno delle motovaligie è previsto un kit di rivestimento interno trapuntato, dal costo di 49 euro.

Dato il recente arrivo sul mercato – ma anche l’ampio gradimento riscosso da chi l’ha acquistata – non sono tanti gli esemplari di TRK 702 presenti sul mercato dell’usato. Le quotazioni oscillano tra i 6.400 euro, per gli esemplari con già qualche chilometro alle spalle, e i 7.000 euro per ex moto demo o con pochissimi chilometri all’attivo. Stante queste condizioni il mio consiglio è di scegliere il nuovo, con il vantaggio di scegliere la colorazione, eventuali accessori oltre a effettuare rodaggio e primo tagliando in prima persona.