Mercato moto: a maggio 2024 +6,3%. Le moto e gli scooter più venduti

Nonostante un mese di maggio caratterizzato dalla pioggia – ne sappiamo qualcosa anche noi con le comparative... bagnate che abbiamo preparato (e stiamo preparando) per voi – le immatricolazioni di moto, scooter e ciclomotori fanno segnare +6,3% rispetto allo stesso mese dello scorso anno. A trainare la crescita, per la prima volta nel 2024, sono proprio le moto, mentre gli scooter si mettono in scia. Ancora male i ciclomotori...

A MAGGIO Dopo il convincentissimo risultato di aprile – con +21,1% – maggio è più timido ma comunque positivo. Con un ''globale'' + 6,35% e 45.624 unità immatricolate, sono le moto a guidare la crescita: per loro +13,51% e 20.667 veicoli immatricolati. Gli scooter incrementano del 3,42% pari con 23.143 mezzi targati mentre, per il terzo mese consecutivo, i ciclomotori fanno un passo indietro: -21,61% per 1.841 pezzi.

I PRIMI 5 MESI - Con uno sguardo un po' più ampio anche il 2024 è positivo: +7,81% sullo stesso periodo del 2023 e 171.519 unità su strada. Nel cumulato dell'anno moto e scooter si equivalgono, le prime che crescono dell'8,9% e targano 78.976 veicoli, i secondi a quota +8,37% e 85.482 unità immatricolate. Discorso diverso per i ciclomotori che hanno registrato 4 mesi su 5 negativi – solo a febbraio in positivo – e con 7.061 unità fanno segnare un -8,14%.

DUE RUOTE A BATTERIE - Non un buon mese quello di maggio per i veicoli elettrici: anche se il dato è ''inquinato'' da un'importante commessa del 2023, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno perdono il 44,56% e mettono in strada 1.003 unità. Con uno sguardo un po' più lungo, nei primi 5 mesi del 2024 le due ruote elettriche registrano -28,40% con 4.037 veicoli venduti.

LE MOTO PIÙ VENDUTE Nessuna sorpresa di sorta nella classifica delle moto più vendute a maggio. Guidano – e allungano – ancora le Benelli TRK 702 e 702X, seguite dalla BMW R 1300 GS e da Honda Africa Twin. Poco più dietro la Yamaha MT-07 scalza dal 7° posto la Ténéré 700, mentre anche la Voge Valico 525DSX guadagna una posizione (9° posto), con Moto Morini X-Cape che chiude la Top10.

Rank Marca Modello Segmento Totale Gen-Mag 2024 1 BENELLI TRK 702 / TRK 702 X Enduro 3.734 2 BMW R 1300 GS Enduro 2.827 3 HONDA AFRICA TWIN Enduro 2.357 4 YAMAHA TRACER 9 Turismo 1.573 5 DUCATI MULTISTRADA V4 / MULTISTRADA V4 S Enduro 1.517 6 HONDA XL 750 TRANSALP Enduro 1.295 7 YAMAHA MT-07 Naked 1.279 8 YAMAHA TENERE 700 Enduro 1.274 9 VOGE VALICO 525DSX Enduro 1.254 10 MOTO MORINI X-CAPE Enduro 1.231 11 KAWASAKI Z 900 Naked 1.136 12 YAMAHA TRACER 7 Turismo 1.063 13 MOTO GUZZI V7 Naked 1.062 14 BMW R 1250 GS ADVENTURE Enduro 1.058 15 YAMAHA MT-09 Naked 822 16 ROYAL ENFIELD HUNTER 350 Naked 721 17 DUCATI SCRAMBLER 800 Naked 711 18 HONDA NC 750 X Enduro 698 19 HONDA CB 750 HORNET Naked 691 20 ROYAL ENFIELD METEOR 350 Naked 690 21 KEEWAY RKF 125 Naked 683 22 CFMOTO 800MT Enduro 640 23 KAWASAKI VERSYS 650 Enduro 610 24 MOTO GUZZI V85 TT Enduro 610 25 FANTIC MOTOR CABALLERO 500 FLAT TRACK / SCRAMBLER / RALLY Naked 593 26 BENELLI TRK 502 / TRK 502 X Enduro 590 27 FANTIC MOTOR 125 CC ENDURO/MOTARD Enduro 565 28 KAWASAKI Z 650 Naked 552 29 TRIUMPH STREET TRIPLE Naked 546 30 DUCATI MULTISTRADA V2 / MULTISTRADA V2S Turismo 544 Fonte dati: MIT Elaborato da UNRAE per ANCMA

GLI SCOOTER PIÙ VENDUTI La classifica degli scooter è ancora meno propensa a rivoluzioni nella parte alta, ma qualcosa è cambiato. Al 1° posto c'è l'imperturbabile Honda SH125 mentre SH150 riconquista il 2° gradino a discapito di SH350 che lo scorso mese aveva dato un colpo di reni e scalato una posizione. Poco male, il podio della Casa di Tokio è garantito anche per il quinto mese del 2024, così come il 4° posto del Kymco Agility 125 R16. Tutto resta immutato dal 5° al 10°, con X-ADV, Liberty 125, ADV350, XMax 300, Beverly 300 e TMax a chiudere la Top10.

Rank Marca Modello Segmento Totale Gen-Mag 2024 1 HONDA ITALIA SH 125 Scooter 7.231 2 HONDA ITALIA SH 150 Scooter 5.796 3 HONDA ITALIA SH 350 Scooter 5.721 4 KYMCO AGILITY 125 R16 Scooter 4.356 5 HONDA X-ADV 750 Scooter 3.756 6 PIAGGIO LIBERTY 125 ABS Scooter 3.492 7 HONDA ITALIA ADV 350 Scooter 2.923 8 YAMAHA XMAX 300 Scooter 2.799 9 PIAGGIO BEVERLY 300 ABS Scooter 2.728 10 YAMAHA TMAX Scooter 2.371 11 PIAGGIO VESPA PRIMAVERA 125 Scooter 2.231 12 KYMCO PEOPLE S 125 Scooter 2.213 13 PIAGGIO VESPA GTS 300 Scooter 2.157 14 PIAGGIO BEVERLY 400 Scooter 2.121 15 SYM SYMPHONY 125 Scooter 1.956 16 PIAGGIO MEDLEY 125 Scooter 1.901 17 HONDA FORZA 350 Scooter 1.673 18 HONDA SH MODE 125 Scooter 1.526 19 KYMCO PEOPLE S 200 Scooter 1.430 20 PIAGGIO MEDLEY 150 Scooter 1.031 21 SYM SYMPHONY 200 ST Scooter 969 22 SYM SYMPHONY 125 ST Scooter 863 23 KYMCO AGILITY 200I R16 Scooter 774 24 PIAGGIO LIBERTY 150 ABS Scooter 761 25 KYMCO PEOPLE ONE 125I Scooter 743 26 HONDA FORZA 750 Scooter 735 27 SYM JOYRIDE 300 Scooter 649 28 SYM JET X 125 Scooter 518 29 VOGE SFIDA SR1 GT Scooter 512 30 YAMAHA NMAX 125 Scooter 504 Fonte dati: MIT Elaborato da UNRAE per ANCMA

Pubblicato da Michele Perrino, 04/06/2024