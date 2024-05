KTM Super Adventure? Dal 2025 diventa 1390 (anche Rally) e 1490

Dopo le foto spia, qualche mese fa, della presunta 1390 Super Adventure RR con ruota da 17'', oggi la gamma Travel di KTM torna a far parlare di sé. Stavolta le immagini immortalano la futura generazione della maxi austriaca in tutte le altre declinazioni: una ancor più fuoristradistica 1390 Rally con ruota da 21'', l'evoluzione 1390 Super Adventure S e la più sportiva e massiccia – con ruota da 17'' – 1490 Super Adventure.

PIÙ OFFROAD La sorpresa maggiore, forse, è proprio legata al presunto arrivo nella lineup 2025 di una moto ancor più votata al fuoristrada. Ruota da 21'' tassellata, sella lunga e piatta, sovrastrutture meno ampie e uno sviluppo fortemente verticale, col plexi in nero che nasconde un TFT anch'esso posizionato verticalmente. Aggiornamento del motore a parte la 1390 Rally richiama la storica 990 Adventure della Dakar nella silhouette e, forse, anche nelle intenzioni. Le grandi novità sembrano fermarsi qui perché telaio, forcellone e serbatoio sembrano provenire dall'attuale gamma 1290 Super Adventure. Curioso il plexi ''di ricambio'' fissato sulla parte posteriore della sella (forse un altro pezzo da montare e testare?).

KTM: ruota da 17'' e motore 1490? La futura Super Adventure di punta per l'asfalto

SALIRÒ, SALIRÒ! Il fenomeno del downsizing, tanto caro al mondo delle 4 ruote – riduzione di ''taglia'' che riguarda la cilindrata del motore – proprio non fa parte del mondo moto. La gamma Super Adventure di KTM non fa eccezione e i model year 2025 sembrano pronti a salire a quota 1390. La Super Adventure S è quella, delle 3 che vediamo oggi, meno soggetta a grandi rivoluzioni, almeno a colpo d'occhio: le maggiori novità riguardano senza dubbio il frontale, con lo schema delle luci diurne a LED che fa una sorta di cornice intorno ai proiettori principali, come sulla 1390 Super Duke. Meglio integrato anche il radar anteriore, che ora trova spazio in modo più discreto al di sotto dei fari. E poi... e poi c'è lei, una Super Adventure gigante, forse 1490, con sovrastrutture abbondanti ma, soprattutto, la prima con ruota da 17'' all'anteriore. Per giocare la partita con le crossover BMW S e M 1000 XR o Ducati Multistrada V4 Pikes Peak-RS serve un motore super e una ciclistica più orientata all'asfalto: ecco allora un'anteriore 100% stradale e un motore che, probabilmente, cresce oltre quota 1400 cc e 180 CV per prestazioni ancor più esagerate (e infatti arrivano anche delle pinze Brembo Stylema all'anteriore). La presunta 1490 Super Adventure sembra ancora in fase di lavorazione, come testimonia lo scarico non rifinito e la ''scatola'' per la raccolta dei dati posta sul codino. Acerba o no, anche lei sarà della partita presto o tardi...

