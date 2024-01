KTM 1390 Super Adventure RR? La risposta a Multistrada V4 Pikes Peak (foto spia)

I tempi sembrano maturi, almeno stando alle foto spia apparse oggi. KTM con la 1390 Super Adventure – o SMT, ma sul nome torniamo tra un attimo – potrebbe essere della partita contro le maxi crossover Ducati Multistrada V4 Pikes Peak e BMW M 1000 XR. Scopriamo di più sulla nuova 1390.

CI SIAMO Sono passati quasi 2 anni dal nostro confronto – a tavolino – tra le 3 maxi crossover. Nel frattempo è arrivata la versione M della BMW, mentre in quel di KTM non si è mosso niente, almeno fino a oggi, quando è apparsa quella che sembra essere una nuova Super Adventure totalmente votata all'asfalto. I colleghi della stampa tedesca parlano di 1390 SMT: la ruota da 17'' c'è, l'attitudine teppistica probabilmente anche, ma rispetto alla 890 SMT le differenze sono tante, ecco perché personalmente preferisco continuare a chiamarla Super Adventure, magari RR, sigla che richiama estrema sportività già usata in quel di Mattighofen.

KTM 1290 Super Adventure S: le differenze con la 1390

LE DIFFERENZE La sagoma di questa crossover è molto fedele a quella della 1290 Super Adventure 2024 a listino, ma cambia il frontale. Arriva infatti il faro con i due proiettori sovrapposti, utilizzato da quest'anno su 990 Duke e 1390 Super Duke e, ovviamente, la ruota da 17'' all'anteriore. Con un cerchio così anche la pinza freno della 1290 Super Adventure S lascia spazio a una coppia di Brembo Stylema, il riferimento quando si parla di performance sportive. Anche il parafango anteriore, per stare al passo col resto, è in carbonio.

VEDI ANCHE

KTM 1390 Super Duke: faro e motore arriveranno anche sulla Super Adventure

PIÙ SUPER ADVENTURE Il motore, invece, è con tutta probabilità la nuova unità da 1.350 cc per 190 CV e 145 Nm di coppia che equipaggia le nuove Super Duke 2024. Logico immaginare che anche il comparto sospensioni WP – presumibilmente con unità semiattive – si adeguerà per l'utilizzo 100% asfalto, perdendo escursione e guadagnando nuove tarature più sportive. A tal proposito anche il forcellone è cambiato, ora ''pieno'' e, almeno per il momento, lasciato con la finitura in alluminio.

QUANDO ARRIVA La gamma 2024 di KTM sembra ormai al completo e questa nuova 1390 non dà l'idea di voler arrivare a breve sul mercato. La vedremo magari sul finire dell'anno, come modello 2025? Il nuovo anno è appena iniziato, le risposte non tarderanno ad arrivare...

Fonte: Motorradonline

Pubblicato da Michele Perrino, 05/01/2024