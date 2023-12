Nuova KTM 390 Adventure: cambia il look, ma anche motore e ciclistica. Le foto spia

Sulla scia della nuova Duke 390 2024, KTM ha in serbo novità anche per un'altra quattrocento della gamma, la Adventure. La piccola enduro stradale, infatti, è stata avvista su strada nelle foto spia apparse su Cycle World: cambio di look ma anche di sostanza per quello che, con tutta probabilità, sarà il model year 2025.

Tanto per cominciare nuovo design per la 390 Adventure, che ora si ispira in modo marcato al mondo rally. Plexi verticale, così come la coppia di fari anteriori – posizionati uno sull'altro – e parafango alto a dominare sul nuovo cerchio da 21'': la voglia di offroad della nuova enduro stradale è palpabile e la somiglianza con la 450 Rally innegabile. Ma non è solo un restyling e dietro il nuovo modello 2025 c'è molto di più, a cominciare dal monocilindrico...

KTM 390 Adventure 2025 nelle foto spia

Il nuovo monocilindrico LC4c sembra essere preso in prestito dalla rinnovata 390 Duke 2024: cilindrata che cresce da 373 a 399 cc, così come i valori di coppia e potenza rispettivamente a quota 39 Nm e 44 CV (al regime massimo di 8.500 giri/min rispetto ai 9.500 giri dell'attuale). Il cuore della 390 è incastonato all'interno di un classico telaio in acciaio al cromolibdeno, mentre rimane ancora un'incognita se il telaietto posteriore – introdotto sulla 390 Duke '24 – seguirà le orme della naked diventando un pressofuso in alluminio. Sul fronte sospensioni è confermata WP ma non è chiaro se le unità saranno differenti rispetto alle attuali, mentre sembra certo l'utilizzo di un nuovo forcellone in alluminio ''pieno''.

Con la KTM 390 Adventure 2024 già confermata, appare evidente che quella delle foto spia possa essere il model year 2025, che con tutta probabilità vedremo in versione definitiva nel corso del prossimo anno. È ancora buio fitto sul prezzo, ma possiamo iniziare a fare delle ipotesi: l'attuale 390 Adventure SW, quella con cerchi a raggi, costa 8.180 euro, circa 500 euro in più della versione con cerchi in lega. Vista la mole di novità in arrivo sul model year 2025 sembra logico aspettarsi un ritocco del prezzo verso l'alto, nell'ordine dei 2-300 euro, come accaduto alla nuova Duke 390 2024 (qui i prezzi di tutta la gamma).

Pubblicato da Michele Perrino, 14/12/2023