KTM: ecco la nuova 390 Duke! Nuovo motore e design rivisto

La KTM 390 Duke model year 2024 è ufficialmente arrivata sul mercato. Questa è la terza generazione di Duke dal suo debutto avvenuto quasi un decennio fa, come cambia rispetto alla precedente generazione? Scopriamolo insieme

Nuova KTM 390 Duke 2024, le due colorazioni

Innanzitutto il look, KTM ha apportato ampie modifiche al design della sua 390 Duke. Dopo anni cambia lo sguardo, il faro a LED ora sembra più largo di prima e le luci diurne a forma di boomerang sembrano essere molto più aggressive. A farsi ancor più “minacciosa” è anche la parte centrale della moto, quella attorno al serbatoio che, in stile 1290 Duke, si fa più muscolosa e protesa in avanti. Non è tutto perché anche al posteriore ci sono novità, con il telaietto che cambia nelle forme, abbandonando il tubolare in vista il favore di una struttura più simile a quelle delle sorelle maggiori 790 e 890 Duke.

Dopo diversi anni in cui il motore veniva solamente affinato, con la terza generazione il monocilindrico LC4c cresce nella cilindrata, passando da 379 a 399 cc. Il risultato secondo KTM è maggior potenza, un'accelerazione più fluida e un peso complessivo più leggero rispetto a prima. Vantaggi sulle prestazioni ottenuti anche grazie al cambio migliorato e una testata ottimizzata, inoltre il nuovo motore è pronto per adottare gli standard sulle emissioni EURO5.2. Il picco di coppia è cresciuto fino a 39 Nm (prima era 35 a 7.250 giri/min) mentre il valore di potenza massima non è stato comunicato.

Nuova KTM 390 Duke 2024, la nuova strumentazione

HIGH TECH Detto questo, KTM ha ora aggiunto ancora più aiuti per il pilota sulla nuova 390 Duke. Debutta il launch control, non mancano i riding mode (Street, Rain e Track) e un TFT da cinque pollici per monitorare tutti i parametri più ricco d’informazioni e di facile lettura, dotato ovviamente di connettività Bluetooth.

La KTM 390 Duke 2024 potrà fare affidamento su un comparto ciclistico mai così evoluto. Il telaio a traliccio in tubi d’acciaio, vero marchio di fabbrica per il costruttore austriaco, è stato rivisto e abbinato ad un telaietto pressofuso in alluminio. Anche il comparto sospensioni compie un bel balzo in avanti con nuove unità regolabili con 150 mm di escursione utile. All’anteriore la forcella WP Apex con steli rovesciati da 43 mm è regolabile in compressione ed estensione, il mono ammortizzatore, invece, nel precarico molla e in estensione. Quest’ultimo si sposta lateralmente rispetto alla precedente generazione per lasciar posto all’impianto di scarico rivisto e al nuovo airbox più capiente, ma rimane privo di leveraggio. Nuovo è anche il forcellone. Per quanto riguarda l’impianto frenante troviamo un disco anteriore da 320 mm con pinza ad attacco radiale a 4 pistoncini mentre al posteriore il disco ha 240 mm di diametro ed è morso da una nuova pinza a due pistoncini. Ovviamente c’è l’ABS a doppio canale, con funzionalità cornering e Supermoto. I freni sono montati su una coppia di cerchi in lega da 17 pollici avvolti in pneumatici Michelin.

KTM 390 Duke 2024

PESI E MISURE La leggerezza è da sempre un punto focale per KTM, la nuova 390 Duke non fa eccezione. Il peso a secco è di 165 kg, facilmente gestibile anche con la sella a 820 mm, resa più confortevole con uno schiumato più denso ma allo stesso tempo più snella. Per chi non dovesse svettare in altezza c’è anche la possibilità di ridurre l’altezza a 800 mm attingendo al catalogo PowerParts, come sempre ricchissimo di componenti speciali.

Pubblicato da Danilo Chissalè, 22/08/2023