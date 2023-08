KTM 1190 RC8: il modellino di carta è un'opera d'arte. Il video

Gli inglesi hanno una parola molto esplicativa per cose come questa: ''insane'', che la traduzione ''pazzo'' non rende a sufficienza. Insane, in casi come questo, esprime apprezzamento e ammirazione. C'è follia e genio nel modellino che vedete nascere nel video qui sotto: una KTM 1190 RC8 costruita da zero con la carta da un autentico virtuoso del modellismo, che con una manualità straordinaria e un'attenzione maniacale al dettaglio ottiene un risultato che lascia a bocca aperta. Guardate il filmato: 17 minuti decisamente ben spesi, come dimostra il fatto che l'hanno già visto oltre 11 milioni di persone.

INGRANAGGI COMPRESI Il modellino che vedete è realizzato unicamente con la carta di un quaderno e colla allungata con acqua. L'artista è giapponese e chiaramente non adotta la tecnica dell'origami - secondo cui la carta si può solo piegare - ma in qualche modo vi rende omaggio. In un lavoro che pare impossibile, la parte più incredibile è quella in cui l'artista ricrea il motore, con tutti gli organi mecanici al posto giusto. Guardate gli ingranaggi del cambio con le relative forchette, le bielle, la catena di trasmissione! È tutto talmente dettagliato che sembra possa bastare un giro di chiave per mettere in moto. E gli altri video sul suo canale, che si chiama Paper modelling, non sono meno ipnotici.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 18/08/2023