Wild One Max: il modellino Tamiya che puoi guidare davvero

Tamiya Wild One Max: arriva la versione in scala 1:1 del celebre modellino radiocomandato e si guida per davvero

Ormai dovreste conoscere The Little Car Company. È lo specialista di repliche elettriche di auto storiche che ha realizzato copie in scala ridotta - ma perfettamente guidabili - della Ferrari Testa Rossa, della Aston Martin DB5 e della Bugatti Type 35. La sua ultima trovata? Fare il passo inverso: invece che trasformare un'auto vera in una copia in miniatura, è partita dal modellino radiocomandato Tamiya Wild One e ne ha fatto una copia in scala 1:1. Che si guida seduti dentro, non con il telecomando. Tamiya Wild One Max verrà proposta in una versione Launch Edition in tiratura limitata a 100 esemplari: omologata per la circolazione come quadriciclo, al pari di Renault Twizy e Citroen Ami (qui la prova).

Gli interni

La meccanica

Quando arriva

La scheda tecnica

Basata sull'auto radiocomandata originale Tamiya Wild One del 1985 (video qui sopra), la Max Launch Edition non ne è la replica identica, ma un adattamento che tiene conto delle richieste dei potenziali clienti: volevano prestazioni più elevate e una maggiore usabilità e per questo l'abitacolo è stato ampliato, così da accogliere comodamente due occupanti. All'interno, vi sono due sedili avvolgenti Cobra con cinture a 4 punti e uno schermo digitale da 5'' a prova d'acqua (sotto). Le torrette delle sospensioni anteriori sono state smussate, per consentire una migliore visuale e per garantire maggiore sicurezza in caso di impatto con i pedoni. Non mancano parabrezza e tergicristallo opzionali.

Tamiya Wild One Max: gli interni con il display digitale impermeabile

Lunga 3,6 m e larga ben 1,9 m, Tamiya Wild One Max Launch Edition prevede otto batterie rimovibili, con una capacità totale di 14,4 kWh, e una velocità massima di circa 95 km/h; il peso a vuoto del veicolo si stima che sarà di circa 500 kg. I freni sono a disco, firmati Brembo, e gli ammortizzatori sono Bilstein accoppiati a molle Eibach. Naturalmente architettura e dotazione strizzano l'occhio all'impiego fuoristrada, con gomme specifiche Maxxis da 14 pollici e sospensione anteriore a doppio braccio oscillante. L'altezza da terra è di ben 27 cm, l'angolo d'attacco è di 34,1°; quello di dosso è pari a 28,4° e l'angolo d'uscita misura 50,8 gradi.

Tamiya Wild One Max: il modellino che puoi guidare

La Tamiya Wild One Max entrerà in produzione presso The Little Car Company all'inizio del 2024. Successivamente seguiranno altre versioni che introdurranno differenti livelli di prestazione. Prestazioni, autonomia e prezzi verranno confermati in occasione della premiére, dopo una serie di test che proseguiranno in primavera e in estate. Per prenotazioni, il sito di riferimento è www.wildonemax.com.

Motore Elettrico Batteria 14,4 kWh Autonomia N.D. Velocità 95 km/h Cambio Monomarcia Trazione Posteriore Dimensioni 3,60 x 1,9 m - altezza non dichiarata Bagagliaio N.D. Peso 500 kg Prezzo N.D.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 16/05/2023