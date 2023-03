Nasce il campionato monomarca per le Bugatti da bambini (ricchi)

Al via il Bugatti Baby II Championship del Regno Unito: campionato monomarca per le automobiline di The Little Car Company

Forse lo ricorderete: le Bugatti Baby II prodotte da The Little Car Company non sono le solite auto per bambini. D'accordo, sono in scala e sono elettriche, ma possono guidarle anche gli adulti, sono fatte come le auto vere e costano un patrimonio: si parte da 30.000 euro. Fatto sta che in Inghilterra - dove si metterebbero a gareggiare con qualunque cosa - la casa costruttrice si è inventata un campionato monomarca apposta per questi modellini troppo cresciuti. Il Bugatti Baby II Championship del Regno Unito, organizzato in collaborazione con HERO-ERA, prevede tre eventi per stagione, a cui potranno partecipare 20 squadre miste composte da adulti e bambini.

Due Bugatti Baby II pronte a scendere in pista

SI FA SUL SERIO Le gare del campionato per le Bugatti Baby II, repliche in scala 75% della leggendaria Bugatti Type 35, si terranno in circuiti allestiti in luoghi mitici del motorismo inglese. Il primo evento si svolgerà nell'hangar principale di Bicester Heritage durante l'evento Bicester Scramble di domenica 23 aprile. Il secondo appuntamento sarà niente meno che a Silverstone, domenica 28 maggio. Terzo e ultimo appuntamento, seguito dalla premiazione finale del campionato, alla cronoscalata Prescott Hill Climb, domenica 8 luglio, nella sede del Bugatti Owners Club. E per aiutare i partecipanti a scoprire il pilota che è in loro, l'organizzazione ha incaricato di fare da coach il vincitore della 24 Ore di Le Mans e Pilota Ufficiale Bugatti, Andy Wallace.

Il vincitore di Le Mans Andy Wallace al volante della Bugatti Baby II

COME PARTECIPARE La formula del monomarca non prevede una lotta ruota a ruota sul filo dei trecento all'ora, ma piuttosto una serie di prove di abilità in cui si cimenteranno grandi e piccini (si fa per dire, l'età dei minori che vogliono partecipare dev'essere compresa tra 10 e 14 anni). A ciascuna prova verrà assegnato un punteggio e sarà quello a determinare il team vincitore. La buona notizia è che non è necessario possedere una costosissima Bugatti in miniatura per partecipare. E la quota d'iscrizione non è nemmeno troppo esosa. L'iscrizione di una squadra composta da due piloti costa 4.950 sterline, pari a circa 5.600 euro, e include la partecipazione a tutte e tre le gare, il catering a ogni evento e l'ingresso al Bicester Scramble. I corridori dovranno solo portare un casco e guanti, insieme a abbigliamento e calzature adeguati. Le tute da gara sono incoraggiate ma non obbligatorie, mentre i collari HANS (quelli che trattengono il casco in caso d'urto) non sono richiesti. Per iscrivervi, visitate la pagina https://heroclub.eu/event-5203323.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 31/03/2023