KTM: in arrivo una nuova Super Adventure! La moto è già su strada

Tra i costruttori di moto KTM rientra di diritto nel gruppo di quelli che maggiormente innovano e aggiornano la propria gamma. Agli austriaci piace lavorare sulle proprie moto e spesso sulle nostre pagine trovate indiscrezioni sulle novità arancioni presto in arrivo, come la sportiva con il nuovo motore 990. Questa volta è il turno dell’ammiraglia della gamma Adventure, ovvero la nuova 1390 Super Adventure. Già, avete letto bene, il bicilindrico LC8 potrebbe crescere di cilindrata, proprio come sulla cugina 1390 Super Duke, e ovviamente la nuova R 1300 GS prossima al debutto.

“PIZZICATA AL PASSO” Prima di lanciare una moto sul mercato bisogna che questa affronti chilometri e chilometri di test. Spesso KTM li svolge in posti remoti del sud della Spagna, addirittura sulle isole, ma questa volta la discrezione non è stata presa troppo in considerazione. Le foto che trovate nella gallery mostrano la moto parcheggiata in cima ad un passo alpino decisamente gremito di moto, non certo il luogo più segreto per una sosta rigenerante.

Nuova KTM Super Adventure: il frontale è la parte maggiormente rivoluzionata

CAMBIA FACCIA Dalle foto si può notare come la nuova Super Adventure manterrà la gran parte delle soluzioni tecniche già in uso sul modello attualmente in commercio (qui la prova su strada), telaio a traliccio, cerchi a raggi (ma anche in lega, forse addirittura da 17 pollici), forcellone pressofuso in alluminio, freni Brembo e ovviamente sospensioni WP, tra le più evolute sul mercato, ma non mancheranno le novità. Su tutte balza all’occhio il nuovo frontale, ancor più moderno e futuristico. Il faro sdoppiato va in soffitta tra le cose vecchie, al suo posto uno nuovo con doppio proiettore LED sovrapposto con luci DRL a delimitare il contorno mantenendo la somiglianza nella forma con quello fella generazione precedente. Spazio anche al radar anteriore, offerto di serie da KTM, mentre le luci cornering si spostano più in basso, sui lati dei fianchetti. E il motore? Tutto fa pensare che anche sulla adventure possa arrivare l’evoluzione dell’LC8 da 1.400 cc, con conseguente aumento di prestazioni, che seppur non ancora confermate, potrebbero far incrementare potenza e coppia nell’ordine dei 185-190 CV e ben 150 Nm di coppia massima, roba da fantascienza…

QUANDO ARRIVA? Al momento non ci sono comunicazioni ufficiali da parte di KTM, ma la nuova 1390 Super Adventure potrebbe essere tra le protagoniste del ritorno del costruttore austriaco sotto i riflettori dei padiglioni di EICMA 2023, magari al fianco delle altre novità elencate poco sopra. Il prossimo sarà l’anno di KTM? I presupposti ci sono tutti.