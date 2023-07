Kramer GP2-890RR 2024: ancora più potente della KTM RC 8C

Kramer Motorcycles presenta la GP2-890RR, moto da corsa pronto-gara strettamente imparentata con la KTM RC 8C. Tante caratteristiche in comune con la moto di Mattighofen ma anche qualche differenza, a cominciare dal motore, ancor più spinto e prestante. Scopriamo la moto da corsa di Kramer Motorcycles.

PIÙ POTENTE Parlavamo di prestazioni ed ecco che balzano all'occhio le prime differenze rispetto alla RC 8C. La GP2-890RR, infatti, porta il bicilindrico parallelo KTM da 889 cc – quello della serie 890, tanto per capirsi – a quota 138 CV a 10.100 giri/min e 100 Nm a 8.200 giri/min: una potenza di 3 CV superiore rispetto alla RC e raggiunta quasi 1.000 giri più in basso e una coppia di 2 Nm maggiore. Il regime di rotazione massimo del motore Kramer è anch'esso più elevato rispetto a quello della KTM, essendo la GP2 capace di raggiungere gli 11.500 giri/min. Il merito di queste prestazioni va a bielle in titanio e pistoni ad alta compressione di Pankl, mentre anche le valvole sono in titanio e il nuovo albero a camme ha un profilo più spinto. La frizione antisaltellamento, infine è una PASC.

La nuova Kramer GP2-890RR

VEDI ANCHE

PIÙ EVOLUTA La strumentazione si basa su un quadro AiM MXS 1.3 che non solo funziona come TFT a colori, ma è anche una piattaforma di registrazione dei dati, con i tempi sul giro GPS e un database di mappe dei circuiti. L'elettronica prevede 10 livelli per il controllo di trazione – 9 più off – e 6 livelli per l'impennata – 5 più off – mappe motore, quickshifter, pit limiter e freno motore regolabili. Anche l'aerodinamica è stata rivista e, grazie alla miglior efficienza, la velocità massima della GP2 è cresciuta di 15 km/h.

DA CORSA Con un peso di 142 kg a secco, risultato raggiunto grazie alla carene in fibra di vetro con rinforzi in carbonio (il serbatoio da 16 litri è incastonato nel codino), ai cerchi in alluminio forgiato Dymag e alle parti in CNC, la GP2-890RR si configura come una vera moto da corsa. Di pregio, come sulla cugina KTM, anche telaio, sospensioni e impianto frenante, col telaio a traliccio al CrMoly verniciato a polvere in rosso, forcella e mono WP Apex Pro completamente regolabili – 7543 la prima, 7746 il secondo – e ammortizzatore di sterzo Hyper Pro RCS, pompa freno Brembo 19RCS Corsa Corta e dischi Brembo da 290 mm morsi da pinze Stylema all'anteriore, un disco da 230 mm con pinza Brembo P2 dietro.

IN ARRIVO Per accaparrarvi una delle 125 Kramer GP2-890RR dovrete attendere il mese di settembre: l'esborso per la moto pronto-gara, in Europa, è fissato in 41.990 euro.