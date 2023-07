KTM 990 Duke 2024: le differenze con la 890 vanno ben oltre il motore (foto spia)

La nuova KTM 990 Duke è stata avvistata su strada in fase di test: a cambiare rispetto alla 890 non solo il motore. Le foto spia

KTM sta rispolverando il passato e, dopo il ritorno della 790 Duke, ora la Casa austriaca è pronta a riportare in vita un'altra grande icona, la 990 Duke. La maxi naked era già stata avvistata ma la versione immortalata nelle foto spia odierne su RideApart, mette in evidenza alcune differenze sostanziali con la 890.

COME CAMBIA Oltre alle logiche differenze a livello di motore – per il bicilindrico parallelo si stima una cilindrata intorno ai 990 cc e potenza di circa 130 CV – la nuova 990 sfodera un faro anteriore sovrapposto che fa tanto Suzuki GSX-8S e un lungo forcellone ''pieno'' color alluminio. Sul fianco destro spunta un terminale di scarico di generose dimensioni – foto in gallery– mentre, a livello della strumentazione, sembrerebbe arrivare un display TFT rettangolare più grande, a metà tra quello da 5'' delle Super Duke e quello da 7'' della 1290 GT.

VEDI ANCHE

KTM Duke 990 2024: le foto spia

SIMILITUDINI Sul fronte ciclistica – escluso il forcellone – non sembrano esserci variazioni significative, con le sospensioni WP e le pinze radiali all'anteriore che sembrano simili a quelle montate sulla 890 Duke. La nuova 990 sembra pronta a debuttare come modello 2024, il che fa pensare che, nel corso dell'autunno, sarà svelata ufficialmente.

Pubblicato da Michele Perrino, 20/07/2023