Nuova KTM 890 SMT: il ritorno del mito! Caratteristiche e prezzo

Risorge dalle ceneri una moto che rappresenta il DNA di KTM. Parlo della 890 SMT, la SuperMoto Tourer, che nel 2023 torna a vivere sulla base della piattaforma LC8c, condividendo molto con la cugina Adventure ma differenziandosi in modo sostanziale per essere un'arma da asfalto. Scopriamo quali sono le novità.

KTM 890 SMT 2023

La nuova 890 SMT condivide il motore bicilindrico parallelo da 889 cc con la versione Adventure – 105 CV di potenza e 100 Nm di coppia – ma si differenzia a partire dal telaio in acciaio al cromo-molibdeno, qui dotato di una geometria più svelta e caricata sull’anteriore. Il monoammortizzatore, allo stesso modo, è più inclinato e ciò ha permesso di ridurre l'altezza della sella – 860 mm – e accogliere un forcellone più lungo, per una posizione di guida più attiva e sportiva. Intervenendo sui riser, poi, è possibile spostare il manubrio in avanti o indietro di 30 mm per trovare un posizionamento ad hoc. A tal proposito arriva anche un nuovo serbatoio più piccolo, da 15,8 litri – rispetto ai circa 20 della Adventure – a tutto vantaggio di una migliore ergonomia.

Sulla nuova 890 SMT troviamo tre riding mode di serie – Rain, Street e Sport – ai quali può essere abbinata la modalità opzionale Track, che aggiunge la possibilità di selezionare la risposta dell'acceleratore e il controllo della trazione rispettivamente su 3 e 10 livelli. Grazie alla piattaforma inerziale 6D non mancano Traction Control e ABS Cornering – compresa la modalità Supermoto, che lascia libero il posteriore – mentre tutto è gestibile attraverso la consueta strumentazione TFT da 5''.

La nuova KTM 890 SMT 2023 in azione

Al telaio sono abbinate le sospensioni WP Apex completamente regolabili, una forcella a steli rovesciati da 43 mm con cartuccia aperta e un monoammortizzatore, entrambi con 180 mm di escursione. Le ruote, da brava motard, sono da 17'' e montano pneumatici Michelin PowerGP. L'impianto frenante, invece, vede una coppia di dischi da 320 mm con pinze radiali a quattro pistoncini davanti, mentre al posteriore il disco da 260 mm è con pinza a due pistoncini.

Nuova KTM 890 SMT 2023 arriverà a maggio nelle concessionarie con un prezzo di 14.700 euro. Nel weekend del 20 e 21 maggio i clienti potranno provarla su strada in occasione del porte aperte.

Tanti gli optional a disposizione per nuova 890 SMT 2023 figurano Quickshifter+, Cruise Control, manopole riscaldate e il software per la regolazione della coppia del motore in fase di rilascio (MSR). Non mancano poi il Track Pack – che include il riding mode Track, il controllo della trazione a 9 stadi e la risposta del comando del gas regolabile – e l'ancor più ricco Tech Pack, che comprende Track Pack, Quickshifter+, MSR, Sistema di regolazione della velocità.

Pubblicato da Michele Perrino, 26/04/2023