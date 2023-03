KTM 1290 Super Duke RR 2023: la bestia più cattiva di tutte! Il prezzo

Nel 2021 KTM ha calato l'asso, presentando la 1290 Super Duke RR, versione ancor più bestiale della hyper naked arancio. Nel 2023 la RR torna, mantenendo inalterati i numeri che l'hanno resa celebre: uno su tutti il famoso rapporto peso-potenza 1:1.

THE BEAST La particolarità della RR m.y. 2023 è che diventa leggera, molto più leggera di una 1290 Super Duke R o di una EVO. La RR pesa 180 kg – 11 kg meno rispetto a una EVO – numero che fa il pari con i 180 CV di potenza del bicilindrico a V di 75° da 1.301 cc, configurando un rapporto peso-potenza di 1:1 (la coppia è di 140 Nm).

La KTM 1290 Super Duke RR 2023 in pista

CARBON Tanti kg in meno sulla bilancia derivano dalla componentistica in carbonio, materiale di cui è composto anche il telaietto posteriore. E per chi vuole ancora di più, è disponibile l'impianto di scarico completo della linea Akrapovič EVO. La ciclistica della 1290 Super Duke RR 2023 fa il pari con la ricchezza di motore e sovrastrutture: le sospensioni, completamente regolabili, sono WP APEX PRO, una forcella a cartuccia chiusa con setting dedicato e un monoammortizzatore APEX PRO 7746, mentre l'ammortizzatore di sterzo è un WP APEX PRO 7117 con 30 possibili regolazioni.

KTM 1290 Super Duke RR 2023

COLORE E PREZZO La KTM 1290 Super Duke RR 2023 è disponibile in 500 unità nelal colorazione nero lucido e carbonio opaco, a in contrasto con le grafiche bianche e i dettagli arancio. Sarà ordinabile dal 13 marzo presso i concessionari KTM al prezzo di 26.990 euro.

Le caratteristiche di rilievo della KTM 1290 Super Duke RR:

Rapporto peso-potenza di 1:1

Sospensioni WP Components APEX PRO

Silenziatore slip-on Akrapovič

Esclusive sovrastrutture in fibra di carbonio

Batteria leggera agli ioni di litio

Ruote forgiate ultraleggere

Telaietto posteriore in fibra di carbonio mono-sella

Nuovi colori e grafiche in nero

Edizione limitata a 500 unità

Piastre forcella Factory

Pedane regolabili realizzate in alluminio fresato CNC

Chiavi della moto consegnate in un’esclusiva scatola in carbonio

Pubblicato da Michele Perrino, 13/03/2023