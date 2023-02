Nuova KTM SMT: è tutto vero, ecco quando la presenteranno

“KTM SMT is back, hell yeah!” la traduzione è quasi superflua, dopo tanto chiacchiericcio e avvistamenti in fase di test la Casa di Mattighofen annuncia ufficialmente il ritorno di una delle moto più divertenti uscite dai propri stabilimenti, la SMT.

QUANDO La data da cerchiare sul calendario è quella del 24 aprile 2023, in quest’occasione si sapranno ulteriori informazioni su dati tecnici, arrivo sul mercato e prezzo, nel frattempo possiamo provare a fare qualche pronostico.

BASE 890 Come dimostrano le foto degli avvistamenti durante le fasi di collaudo, ma anche le immagini mostrate attraverso lo schermo di uno smartphone lasciato “distrattamente” in garage, la nuova SMT ha tanto in comune a livello stilistico con la nuova KTM 890 Adventure 2023, con il cupolino raccordato al resto della carenatura in maniera più armoniosa ed efficiente. A livello ciclistico, invece, sono molto di più le analogie con la più stradale 890 Duke, sospensioni e diametro delle ruote (entrambe da 17 pollici) in particolare. Sul motore c’è ancora un punto di domanda che verrà tolto solamente in occasione della presentazione. Se da un lato sembra quasi scontato l’utilizzo del collaudatissimo bicilindrico LC8c da 889 cc (da capire se in configurazione stradale da 115 o 121 CV come sulle Duke o il più “tranquillo” adventure da 105 CV), resta comunque viva l’ipotesi dell’esordio anticipato del nuovo motore 990. Nel frattempo lasciatevi ingolosire dal video.

Pubblicato da Danilo Chissalè, 21/02/2023