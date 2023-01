KTM: 790, 890 e (ancora) 990. Il nuovo motore LC8C per Duke, Adventure e RC

KTM registra i brevetti per un nuovo motore LC8c da circa 990 cc: si tratta di un'unità completamente nuova per Adventure, Duke e RC

In origine fu 990, poi 790, dopo 890, ma adesso ci risiamo. KTM torna alla cilindrata di 990 cc – certo, prima era a V, ora è un bicilindrico parallelo – con un nuovo motore LC8c completamente riprogettato: pronti per Adventure, Duke e RC più grandi e performanti?

IL RITORNO Secondo quanto riportato da BikeSocial la Casa di Mattighofen avrebbe infatti registrato il nuovo motore LC8c. Se il passaggio da 790 a 890 – coi motori rispettivamente a quota 799 e 889 cc – è stato semplicemente frutto di un incremento di alesaggio e corsa, qui siamo di fronte a un motore totalmente nuovo. Il ritorno a una cilindrata ben nota in casa KTM, come anticipato dall'avvistamento su strada dei prototipi di RC990 e 990 Duke. La supersportiva e la nuda dunque saranno direttamente interessate dall'arrivo del nuovo propulsore e sembra logico pensare sia così anche per l'Adventure.

KTM: il nuovo motore LC8c da circa 990 cc è in progetto

COME CAMBIA Le dimensioni sono sostanzialmente quelle dell'unità montata sulle 890, ma la testa è più compatta, mentre cambiano i carter, la coppa – spostata a sinistra, per far spazio a catalizzatore e scarico – con il radiatore dell'olio che assume dimensioni maggiori. Insomma, si tratta di un progetto rinnovato completamente, anche se i supporti del motore sembrano gli stessi, il che fa pensare che possa facilmente essere inserito nei telai attualmente in uso sulle moto arancioni. Ma non solo. I progetti provengono dalla joint venture di KTM con CFMoto, il che fa pensare che il motore verrà prodotto in Cina, andando a equipaggiare anche le moto del Brand cinese, proprio come è successo col 790 di 800MT e 800NK.

Pubblicato da Michele Perrino, 04/01/2023