KTM 1390 Super Duke 2024: mica solo il BMW GS cresce di cilindrata!

La più chiacchierata è certamente lei, la BMW R 1300 GS – che pare si ''porterà dietro'' anche le nuove R 1300 R, RS e RT – ma la maxi enduro tedesca non sembra essere l'unica a voler crescere di cilindrata nel 2024. KTM 1390 Super Duke vi dice niente? Allora vi dico tutto io.

PIÙ GRANDE A riportare la notizia è BikeSocial: in Regno Unito – e non solo – sui siti web dei rivenditori, il nome 1390 accostato alla sigla Super Duke ha fatto la sua comparsa. A fianco del 1390 Super Duke 2024 si schiererebbe anche il 1390 Super Duke CN, versione che i colleghi inglesi assocerebbero ai motori prodotti in Cina, come già accade per 790 e 890. Che possa trattarsi di un motore destinato a CFMoto, come quello già usato sulla 1250TR-G?

VEDI ANCHE

KTM: una Super Duke avvistata negli scorsi mesi, col nuovo faro verticale

NUMERI Il nuovo LC8 andrebbe verso quota 1.400 cc – o addirittura oltre – rispetto agli attuali 1.301. La crescita di cilindrata porterebbe il bicilindrico su valori nell'ordine dei 150 Nm di coppia, per oltre 190 CV stimati. Quando vedremo la nuova hyper naked? Beh, ovviamente se sarà confermata come model year 2024, entro EICMA!

Pubblicato da Michele Perrino, 11/08/2023