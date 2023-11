Che arroganza! A EICMA 2023 arriva la nuova KTM 990 Duke. Il video

Accipicchia che grinta! A EICMA 2023 KTM presenta l’aggressivissima 990 Duke 2024, la naked si fa notare per il suo design ancor più appariscente – caratterizzato dal nuovo faro anteriore – ma oltre a questo le novità sono tantissime, pronta per tornare ad essere protagonista nel segmento delle nude al di sotto dei 1.000 cc.

Nuova KTM 990 Duke, nuove le sovrastrutture

Sono 30 gli anni di onorata carriera della famiglia Duke e la Casa di Mattighofen per la festa ha vestito in maniera più succinta e appariscente che mai la sua naked. Il centro stile Kiska ancora una volta si conferma tra i più vulcanici e rivoluzionari in tema di stile, con il faro anteriore che sembra uscire direttamente dall’ultimo film dei Transformer. Dietro al suo aspetto si cela tanta tecnologia infatti, secondo quanto dichiara KTM, è realizzato con un mix di materiali accuratamente scelto, mentre il nuovo layout del faro assicura la stabilità del fascio luminoso in ogni condizione stradale. Le luci di posizione e DRL sono inserite nel profilo del corpo illuminante e, grazie a un sensore di luminosità integrato nel cruscotto, si auto-regolano in base all’intensità della luce ambiente; inoltre viene introdotta la “Coming Home”, con le luci che rimangono accese per qualche secondo dopo lo spegnimento del quadro per mostrare la via di casa… o gli ostacoli presenti in garage.

Nuova KTM 990 Duke, a EICMA arriva la naked austriaca

SUPER DUKE MINI Oltre al faro cambiano anche il serbatoio, i convogliatori laterali e il design della coda, tutto sembra maggiormente proteso in avanti e vicino al design della top di gamma 1290 Super Duke R. Per omaggiare la lunga carriera KTM ha pensato a due nuove colorazioni: Electronic Orange e Black Metallic.

Per aggiudicarsi la “cintura dei pesi medio-massimi” a Mattighofen hanno messo al sacco la Duke, ora cresciuta nella cilindrata e nelle prestazioni. Il nuovo bicilindrico parallelo frontemarcia LC8c raffreddato a liquido sale fino a 947 cc di cubatura, 123 CV a 9.500 giri/min e 103 Nm a 6.750 giri/min, nonostante l’omologazione più severa Euro 5+. Il risultato è stato raggiunto lavorando sulla distribuzione, con profili più aggressivi dell’albero a camme e dei tempi di apertura più lunghi delle valvole, all’aumento delle masse rotanti e a un radiatore più grande con flusso dell’aria ottimizzato. Rispetto al modello 890 Duke, cambiano anche i pistoni, le bielle e l’albero motore. Per finire lo scarico, studiato da zero per poter migliorare il rendimento pur rispettando la nuova normativa, con nuove sonde lamba lineari.

GIOCHI DI RIGIDITÀ Meno motard e più naked stradale, questo lasciano intendere le nuove quote ciclistiche del rinnovato telaio, che vede la rigidezza laterale aumentare dell’8% e quella torsionale del 5%, per migliorare la dinamica di guida, mentre per compensare quella del forcellone è stata ridotta del 35%, migliorando la trazione della ruota posteriore quando il pilota chiede il massimo alla moto. Rispetto ai precedenti modelli, l’andamento del telaio prevede una soluzione diversa per il perno forcellone. Ora il telaio passa all’esterno, portando a valori di rigidezza più alti specialmente in torsione. Un altro passo avanti è stato realizzato nell’area del supporto del perno, dove parti forgiate aumentano la rigidezza dell’insieme e il pregio visivo. Lo scopo? Far diventare la 990 ancora più piacevole da guidare e, come dicono gli inglesi confident inspiring. Ovviamente non è finita qua, la 990 Duke è molto più nuova di quel che si possa pensare. Basta uno sguardo per notare il nuovo disegno del forcellone, realizzato con una fusione in gravità – a differenza della precedente pressofusione ad alta pressione – che ha consentito una riduzione del peso di ben 1,5 kg. Completano il quadro le nuove piastre forcella forgiate.

VEDI ANCHE

Nuova KTM 990 Duke in impennata

SOSPENSIONI REGOLABILI Non potevano che essere marchiate WP le sospensioni, all’anteriore lavora la forcella WP APEX da 43 mm con cartuccia aperta e funzioni separate, che prevede che la compressione e il ritorno siano gestiti da due steli diversi, setting semplificati (solo 5 click) rendono la vita più semplice a chi di assetti ne capisce poco, scelta adottata anche al posteriore, dove il monoammortizzatore a gas WP APEX monotubo è abbinato a una nuova molla lineare più leggera. Piccole ma importanti novità anche per quanto riguarda l’impianto frenante, con dischi più leggeri e un nuovo sistema di montaggio che ha fatto risparmiare 1 kg in totale in un punto nevralgico come la ruota anteriore, a tutto vantaggio dell’agilità nei cambi di direzione. I dichi anteriori sono da 300 mm di diametro, il posteriore da 240, con l’immancabile ABS cornering con funzionalità Supermoto. La nuova KTM 990 Duke si conferma tra le più leggere del suo segmento con appena 179 kg in ordine di marcia.

L’ergonomia del nuovo modello, al pari delle nuove quote ciclistiche, sono state pensate dai tecnici austriaci per rendere la Duke la media più leggera, affilata e orientata alle prestazioni in assoluto, con feedback e comfort ottimali in ogni situazione e che consentisse al pilota di rimanere sempre del tutto in controllo. Rispetto alla 890 Duke R la sella pilota ha una nuova forma, è stato alzato l’inclinazione di 2° nella parte frontale, per assicurare una posizione di guida stabile e risolvere il problema dello scivolamento in avanti; l’altezza della seduta è di 825 mm; anche la sella del passeggero è stata alzata di 20 mm rispetto alla 890, aumentando la visuale durante la guida e migliorando il suo comfort. Altri affinamenti hanno riguardato i comandi a pedale, con la punta dei comandi che è stata avvicinata di 10 mm alle pedane per renderla più facile da raggiungere, e il manubrio, con due diverse posizioni di montaggio sulla piastra superiore, più altre due con i riser ruotati di 180°.

Nuova KTM 990 Duke in azione

QUI TECNOLOGIA Dal punto di vista tecnologico ci sono cambiamenti meno radicali, ma comunque significativi. Rimane la filosofia dei riding mode evoluti Performance e Track disponibili come optional in aggiunta a quelli di serie (Rain, Street, Sport), mentre la strumentazione ha nuovi menù più semplici da utilizzare.

La nuova KTM 990 DUKE 2024 sarà disponibile presso tutti i Concessionari KTM a partire dal mese di gennaio 2024 a un prezzo in fase di definizione.

Pubblicato da Danilo Chissalè, 07/11/2023