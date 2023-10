Con la KTM SX-E 2 si diventa piloti prima di iniziare la scuola. Come è fatta e i prezzi

Siamo onesti, chi da bambino non ha sognato di poter sostituire la bicicletta con una scenografica minimoto per sentirsi grande come papà? KTM pensa ancora una volta ai giovanissimi affiancando alla SX-E 5 e alla SX-E 3 la SX-E 2: una piccola elettrica dalla tecnologia all’avanguardia a metà strada tra le balance bike e le minicross.

KTM SX-E 2: numeri da funambolo anche con la mini-bike EV per bambini

BATTERIA E PRESTAZIONI La KTM SX-E 2 è progettata attorno a un telaio monotrave in alluminio rigido e leggero che rende sufficienti gli 1,8 Kw (pari a circa 2,5 Cv) e 50 Nm di coppia sviluppati dalla sua batteria a ioni di litio (resistente all’acqua) per avere scatti frizzanti. L’autonomia arriva a 100 minuti di utilizzo e, dotandosi di batterie addizionali sostituibili in pochi secondi, è possibile allungare ulteriormente i tempi di guida. Il rifornimento di elettricità è affidato a un caricatore esterno da 500 W collegabile alla presa domestica, in grado di rigenerare completamente la batteria in circa un’ora. La forcella con 90 mm di escursione, affidata a WP anche nel caso di questa piccola SX-E 2, non è regolabile mentre il mono si regola nel precarico e ha 70 mm di escursione. I freni sono idraulici a disco da 140 mm sia davanti sia dietro.

KTM SX-E 2 vista laterale

ACCESSIBILITA' E SICUREZZA Per permettere ai piloti in erba di toccare terra con i piedi la sella è regolabile su due livelli. Di serie l’altezza da terra è di 470 mm ma può essere facilmente portata a 500 mm sfilando gli steli forcella nelle piastre e alzando il monoammortizzatore. Anche le pedane possono essere regolate consentendo al pilot(ino) di non dover cambiare la moto troppo presto. Dal punto di vista della sicurezza la KTM SX-E 2 ha sia un sensore che taglia la potenza in caso di caduta sia un braccialetto con cordino che permette una connessione diretta tra il pilota e il tasto di spegnimento, così in caso di perdita di controllo della moto il motore si spegne. Come ulteriore elemento di sicurezza il motore va attivato ruotando in avanti la manopola del gas così da evitare accelerazioni accidentali quando si sale in sella. Una volta accesa, la SX-E 2, emette una vibrazione sulla manopola destra, mimando il vibrare stesso di un motore a benzina al minimo indicando al pilota che la mini-bike EV è pronta a partire.

KTM SX-E 2: il manubrio e il laccetto di sicurezza, a sinistra

PREZZI E ALTERNATIVE La piccola di KTM è già disponibile nei concessionari ad un prezzo di 2.795 euro. Se ancora non si è in età scolastica, ma la voglia di correre è già forte, l’unica alternativa è la Yamaha PW 50 che però ha un motore a benzina. Se la si vuole elettrica le concorrenti sono sempre in casa KTM e sono le più grosse SX-E 3 e SX-E 5. Altrimenti rimane la cara vecchia bicicletta…

Pubblicato da Alessandro Moro, 13/10/2023