Brabus 1300 R Masterpiece: la super naked di KTM è un pezzo da collezione

Chi mastica di benzina e motori conosce certamente il marchio Brabus , fabbrica tedesca tra le più carismatiche nell'ambito del tuning auto. Ma forse non tutti sanno che il preparatore si cimenta anche nella trasformazione di motociclette e, ovviamente, escono dalle sue officine modelli di gran pregio. Il tuner ha svelato la sua terza e ultima serie speciale di modelli nude facendo sfilare la passerella la Brabus 1300 R Masterpiece : '' Dopo due serie speciali esaurite, ora alla fine della produzione di questa iper nuda c'è l'ultima opportunità per assicurarsi una delle motociclette più straordinarie'', fanno sapere dal quartier generale in Germania. Ciò conferma che la nuovissima KTM 1390 Super Duke sarà ai blocchi di partenza nella primavera del 2024.

Brabus 1300 R Masterpiece: la versione in Diamond WhiteLIMITED EDITION A UN PREZZO D’ÉLITE Ma adesso veniamo alla super KTM in tiratura limitata, presentata nell'ambito del Monaco Yacht Show 2023. Considerando il prezzo di 49.900 euro, quella della kermesse monegasca è esattamente la location giusta per una motocicletta di questo calibro. Il progetto ha origine sulla base della KTM 1290 Super Duke R Evo, con il bicilindrico a V da 1.301 cc, che eroga 180 CV a 9.500 giri/min e 140 Nm di coppia a 8.000 giri/min. Ma cosa offre la Brabus 1300 R Masterpiece per la modica cifra di quasi 50.000 euro? Certamente un valore collezionistico addirittura superiore a tale importo. Ma soprattutto esclusività: sono disponibili solo 50 esemplari, 25 pezzi in “Onyx Black”, cioè completamente nero, e 25 pezzi in “Diamond White”, con le sovrastrutture in bianco brillante.

Brabus 1300 R Masterpiece: cerchi forgiati da 17'' e terminali di scarico specialiTANTI DETTAGLI IN MATERIALE PREGIATO Entrambe le versioni della Brabus-KTM sono dotate di un pacchetto in carbonio ancora più ampio. Tra questi elementi compaiono le cover per il forcellone monobraccio e i tubi telaio sotto il serbatoio e la sella, inoltre c’è la copertura per il portastrumenti, per la parte superiore del coperchio dell'alternatore, per la mascherina del faro, i fianchetti con alette integrate, lo spoiler anteriore e posteriore in carbonio a vista con sella monoposto e il piccolo portatarga. La Brabus 1300 R Masterpiece monta anche sottili elementi in colore ''Frozen Gold'': ad esempio, lo scarico slip-on a doppio tubo appositamente sviluppato è dotato di due anelli in questo colore. E Brabus annuncia fin da subito un ''suono aggressivo e dalla sinfonia sportiva per il bicilindrico a V''. Inoltre, la moto è equipaggiata con cerchi forgiati Brabus Monoblock Z da 17 pollici con ''finitura Gold Platinum'' e la forcella è una WP semiattiva.

Brabus 1300 R Masterpiece: 50 esemplari al prezzo di 49.900 euro l'unoANCHE UNA SELLA PER L'INVERNO Ma per i più freddolosi, a cui piacerebbe godersi la loro opera d'arte anche in inverno, ricordiamo che la Brabus 1300 R Masterpiece è disponibile con una sella riscaldabile per tenere a temperatura le terga del fortunato proprietario. Ciascuna delle 50 Brabus 1300 R Masterpiece viene fornita con accessori speciali Brabus . Il pacchetto include un telo copri-moto, un tappetino per il parcheggio in garage, entrambi con gli emblemi Brabus 1300 R dorati. E ogni esemplare viene fornito con una scatola Brabus Masterpiece in carbonio per conservare la chiave in un posto sicuro. Infine, ogni acquirente di una Brabus 1300 R Masterpiece avrà l'opportunità di fare un tour della fabbrica Brabus a Bottrop.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 01/10/2023