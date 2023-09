Nuova KTM 890 Adventure R Rally: sogno erotico del vero endurista

KTM ne è sicura e lo dichiara apertamente: la nuova 890 Adventure R Rally 2024 ''di fatto è la Adventure più performante del suo segmento''. Agli amanti della guida in fuoristrada basta uno sguardo per innamorarsene, mentre agli altri servirà qualche spiegazione in più. Se sei tra questi, continua a leggere.

KTM 890 Adventure R Rally è praticamente full-optional

Presentata come una ''moderna travel-enduro'', la Adventure R Rally sfrutta il meglio del know-how tecnico ottenuto da KTM attraverso innumerevoli successi nelle competizioni di rally; non a caso questa edizione in serie limitata è stata equipaggiata con sospensioni WP Pro Components da 270 mm di escursione, del tutto simili a quelle utilizzate dai piloti ufficiali del KTM Factory Racing Team: la forcella è una WP Xplor Pro 7548 con tecnologia Cone Valve, mentre il mono è un WP Xplor PRO 6746 completamente regolabile. Insieme garantiscono caratteristiche di smorzamento al top per un feeling di guida all'altezza dello slogan Ready To Race: anche con i bagagli e il passeggero a bordo. Il peso della moto? Meno di 200 kg a secco.

KTM 890 Adventure R Rally, le sospensioni hanno 270 mm di escursione

Il motore è il compatto bicilindrico frontemarcia LC8c da 889 cc, che eroga 105 CV a 8.000 giri al minuto e 100 Nm di coppia a 6.500 giri al minuto. Il terminale Akrapovic ''Slip-on Line'' montato di serie, esteticamente simile a quello utilizzato sulle moto ufficiali impegnate alla Dakar, ne esalta il sound, mentre un pacchetto elettronico completo aiuta a gestire la moto nelle condizioni più difficili. In particolare la dotazione prevede l'ABS Bosch 9.3MP con funzione Offroad, controllo di trazione con tre riding mode selezionabili in base al terreno, Tech Pack con MSR, Cruise Control, Quickshifter+ e modalità Rally, display TFT da 5'' con navigazione Turn By Turn+ e kit connettività, per gestire in viaggio le chiamate in ingresso come l'ascolto della musica.

KTM 890 Adventure R Rally, il faro

Nuova KTM 890 Adventure R Rally nasce full optional o quasi, visto che monta di serie numerosi accessori del catalogo KTM PowerParts. A partire dalla sella Rally, specifica per le competizioni, per proseguire con ruote super robuste con cerchi Excel e pedane Rally per un un grip ottimale nella guida in piedi. Sono inoltre presenti le protezioni del serbatoio in carbonio e ulteriori protezioni per il motore, la pompa del freno posteriore e la forcella, oltre alla nuova corona Supersprox Stealth di derivazione rallistica. Realizzata in soli 700 esemplari per tutto il mondo, la KTM 890 Adventure R Rally 2024 sarà ordinabile online a partire dal 20 settembre,a un prezzo di 23.899 euro (IVA inclusa, franco concessionario).

KTM 890 Adventure R Rally: tra gli ''accessori'' un viaggio di 3 giorni sulle piste del Rally Du Maroc

PER PROVARLA SUL SERIO Ai clienti più smaliziati, KTM propone poi un viaggio di tre giorni ad alto tasso di sabbia e adrenalina lungo i percorsi del Rally Du Maroc, per scoprire a fondo le potenzialità della nuova Adventure, guidati da leggende dell'offroad del calibro di Johnny Aubert e Jordi Viladoms. Questo pacchetto si chiama Ultimate KTM Desert Experience, ha un numero di partecipanti limitato a 34 e un prezzo di 4.900 euro (IVA inclusa), che comprendono fornitura e preparazione delle moto, supporto tecnico e la presenza di guide qualificate. Compreso anche il trasporto degli ospiti durante il viaggio, il pernottamento presso un hotel di lusso per i tre giorni del soggiorno, oltre a un’esclusiva notte nel deserto. Per prenotare la moto - ricordate, ne fanno solo 700 per tutto il mondo - e per info dettagliate sul pacchetto del viaggio in Marocco, andate su www.ktm.com.

Motore Bicilindrico parallelo, Euro5b Cilindrata 889 cc Potenza 105 CV a 8.000 giri/min Coppia 100 Nm 6.500 giri/min Sospensioni WP Xplor Pro con 270 mm di escursione Pneumatici Mitas Enduro Trail+ Peso <200 kg a secco Prezzo 23.899 euro

Pubblicato da Emanuele Colombo, 07/09/2023