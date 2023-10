KTM presenta la 790 Duke 2024: ecco come (non) cambia The Scalpel. Il video

KTM presenta la 790 Duke in versione 2024: scopriamo motore, ciclistica, caratteristiche e prezzo di The Scalpel

La KTM 790 Duke, protagonista della nostra comparativa naked entry level, si presenta in versione 2024. The Scalpel – Il Bisturi – viene riconfermata a livello tecnico: per la moto di Mattighofen, è proprio il caso di dirlo, vale il motto Squadra che vince non si cambia. Scopriamo la nuova 790 Duke nel video!

VEDI ANCHE

INVARIATA La 790 Duke resta fedele anche nel 2024 al vivacissimo bicilindrico parallelo LC8c da 95 CV – depotenziabile per la guida con patente A2 – che ha contribuito a decretarne il successo. Sul fronte sospensioni, allo stesso modo, confermate le WP APEX, mentre l'elettronica di prim'ordine prevede 3 mappe – Rain, Street, Sport, optional la Track – il traction control e l'ABS sensibili all’angolo di piega.

COLORI E PREZZO La KTM 790 Duke 2024 è disponibile in arancio e in grigio, ma il prezzo ufficiale non è stato ancora comunicato. Sembra logico immaginare che rimanga a quota 8.990 euro.

Pubblicato da Michele Perrino, 11/10/2023