Volevi una KTM 890 Adventure R Rally? Peccato...

L'avevo definita il sogno erotico del vero endurista e i veri enduristi, chiamati in causa, hanno dimostrato quanto avessi ragione. Infatti sono bastate appena 72 ore dall'apertura degli ordini perché la KTM 890 Adventure R Rally 2024 facesse sold out. Il tutto esaurito non è solo per l'Italia, ma vale per tutto il Mondo. Vero è che la R era proposta in tiratura limitata ad appena 700 esemplari, ma il breve tempo impiegato a piazzarli tutti fa comunque riflettere. Del resto, queste moto erano realizzate attingendo a piene mani alla componentistica e alle soluzioni tecniche sviluppate con l'attività agonistica, e comprendevano tra l'altro sospensioni WP da ben 270 mm di escursione. Il tutto era proposto alla bella cifra di 23.899 euro che sono una spesa importante, ma a cui corrispondono oggetti di sicuro valore collezionistico, vista l'esigua produzione.

KTM 890 Adventure R Rally, le sospensioni hanno 270 mm di escursione

PACCHETTO COMPLETO A conti fatti, la serie limitata ha portato nelle casse di KTM oltre 16,7 milioni di euro, che nel poco tempo impiegato corrispondono a più di 230mila euro l'ora. Ma non basta. Insieme alla moto, era possibile riservare uno dei 34 posti disponibili per la Ultimate KTM Desert Experience, un evento esclusivo da vivere in Marocco nel mese di marzo 2024 in compagnia di leggende dell'offroad del calibro di Johnny Aubert e Jordi Viladoms. e pure questo specialissimo ''pacchetto turistico'' ha visto le prenotazioni occupare in poche ore tutti i posti a disposizione. Ora ai fortunati che si sono aggiudicati le moto non resta che aspettare le consegne, che saranno indicativamente tra febbraio e maggio 2024. Agli altri tocca invece aspettare che a Mattighofen si inventino un nuovo oggetto del desiderio per scatenare la frenesia dei veri motard. Avanti il prossimo!

Pubblicato da Emanuele Colombo, 22/09/2023