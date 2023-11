Evoluzione della bestia! KTM presenta la nuova 1390 Super Duke

La bestia si rinnova, arrivata alla quarta generazione la nuova KTM 1390 Super Duke diventa ancora più aggressiva e potente che mai! Per il 2024 arriva il nuovo motore lc8 da 1390 cc, un design da paura e aggiornamenti in termini di ciclistica, ergonomia e dotazione tecnologica. Scopriamo insieme come è fatta nel dettaglio.

Il look ci è stato un po' anticipato a Eicma 2023 dalla sorella minore Duke 990, le forme sono ancora più muscolose aggressive e protese in avanti. Il faro è senza dubbio l'elemento caratterizzante del design, sembra quasi di fissare negli occhi un alieno, mentre quello posteriore ora sparisce dal codino e viene posizionato su un supporto specifico.

Nuova KTM 1390 Super Duke

PIÙ CARICO A livello di sovrastrutture è da segnalare anche la rinnovata forma del serbatoio, ora più largo con una conseguente variazione dell'ergonomia. Infatti, ora le ginocchia del pilota riusciranno a cingere, stando a quello che afferma KTM, con maggior facilità il serbatoio sia in staccata, sia ai massimi angoli di piega. Grazie a questa variazione, poi, KTM ha scelto di abbassare il manubrio proprio come fatto anche sulla Duke 990, andando a garantire un ulteriore aumento di carico sull'avantreno con un conseguente aumento di feeling. Ma non è tutto perché grazie alla nuova forma dei convogliatori, che integrano anche le appendici aerodinamiche, gli ingegneri austriaci sono riusciti ad aumentare la capienza del serbatoio fino a 17,5 litri, con un'autonomia stimata di circa 300 km, stando al consumo dichiarato di 6,1 l/100 km.

Un valore senz'altro interessante, anche considerate le prestazioni esuberanti del motore bicilindrico lc8, ora aggiornato. La cilindrata cresce ulteriormente e così anche le prestazioni: la potenza massima è di 190 CV il picco di coppia è di 145 Nm, per un rapporto peso/potenza quasi di 1:1, dato il peso di 200 kg in ordine di marcia.

Nuova KTM 1390 Super Duke, il motore è scultoreo

LE MODIFICHE AL DETTAGLIO Ma non è tutto, l'airbox è stato ridisegnato con un’altezza ridotta grazie a corpi farfallati più corti, ed è stato rivisto il sistema di alimentazione in pressione “ram air” che ha ora condotti più rettilinei. I nuovi corpi farfallati hanno un diametro di 60 mm, contro i 56 mm della KTM 1290 Super Duke, mentre gli iniettori superiori sono stati riposizionati per offrire una miglior atomizzazione della miscela aria-carburante a tutti i regimi, ottenendo più coppia e un’accelerazione più fluida. Il contenimento dei consumi è stato ottenuto anche andando a lavorare sulla trasmissione, i rapporti rivisti di quinta e sesta marcia consentono di usare il motore a regimi più efficienti nelle marce lunghe.

La nuova KTM 1390 Super Duke R e R Evo si basa sulle migliorie ciclistiche introdotte con il model year 2020. Il telaio in tubi d'acciaio a traliccio viene confermato al suo posto, un vero must per KTM, ma viene abbinato a sospensione evolute e riviste su entrambe le versioni. Per la 1390 R le sospensioni sono WP Apex di tipo meccanico, con la forcella a steli rovesciati da 48 mm, dotata di cartuccia aperta, completamente regolabile e dotata di nuova taratura. Al posteriore il monoammortizzatore è anch'esso completamente regolabile, con registri per il setting idraulico sia alle alte, sia alle basse velocità. Anche al posteriore la taratura è stata rivista, una scelta di compromesso tra comfort e prestazioni assolute.

LA TECNOLOGICA Sulla versione R Evo è la tecnologia a farla da padrone, con le sospensioni semi attive giunte alla terza generazione. Grazie al dialogo velocissimo tra piattaforma inerziale, centralina di controllo ed elettrovalvole, con le semiattive si possono regolare facilmente i parametri di smorzamento dell'idraulica ma anche del precarico, utilizzando uno dei cinque setting proposti sulla strumentazione TFT da 5 pollici. In optional viene proposto anche il pacchetto Suspension Pro, per settaggi ancora più votati alla sportività come quello track e la modalità ultra regolabile Pro, un sistema antidive che riduce l'affondamento della forcella nelle staccate furibonde e l'abbassatore, una chicca che gli appassionati di MotoGP non potranno che apprezzare. Con la modalità Factory, infatti, il precarico del mono ammortizzatore viene impostato al minimo per garantire accelerazioni ancora più brucianti al semaforo.

Nuova KTM 1390 Super Duke, le gomme di primo equipaggiamento sono Michelin

GOMME E FRENI Un'altra grande novità per la KTM Super Duke 1390 2024 è l'adozione di nuovi pneumatici di primo equipaggiamento, ovviamente casati sempre su cerchi a razze in lega da 17 pollici di diametro. Arrivano i Michelin Power GP, più leggeri rispetto ai predecessori di 1,2 kg, con un conseguente miglioramento per quanto riguarda l'ottimizzazione delle masse rotanti e dunque dell'agilità. Per una moto dalle prestazioni così elevate non poteva che essere Brembo l'impianto frenante: all'anteriore ci sono pinze Brembo Stylema monoblocco a 4 pistoncini, abbinate a dischi flottanti da 320 mm; al retrotreno una pinza flottante a doppio pistoncino lavora con un disco da 240 mm. La nuova pompa anteriore Brembo MCS (Multiple-Click-System) regala regolazioni ancora più precise. Dal lato frizione, il nuovo cilindretto idraulico Brembo ha un sistema di auto-ventilazione che elimina la necessità di spurgare l’impianto idraulico.

Come come ci si aspetterebbe da una moto top di gamma, anche sulle nuove KTM 1390 Super Duke la dotazione elettronica è sofisticata, seppur non tutta compresa nel prezzo. A comandare le operazioni c'è il TFT da 5 pollici ora rivisto nelle grafiche, per un utilizzo ancora più immediato. Di serie ci sono tre riding Mode (Rain, Street e Sport) ai quali si possono aggiungere quelli opzionali Track e Performance. Sempre compreso nel prezzo c'è anche il TPMS, che per il 2024 è stato ulteriormente affinato e consente di personalizzare i valori di riferimento per l’uso in pista, con la possibilità di pre-programmare un secondo set di ruote.

Nuova KTM 1390 Super Duke, su due ruote ci sta davvero poco

COL GONIOMETRO Per il 2024, l’anti-wheelie è stato rivisto per offrire una funzionalità più diversificata. Ora l’anti-wheelie può essere impostato su 5 diversi livelli, da molto basso (Very Low) a molto alto (Very High) per consentire di scegliere il grado di sollevamento dell’avantreno. E per i veri “pro” resta la possibilità di escluderlo del tutto – se ne hanno il coraggio! I 5 livelli di sollevamento massimo della ruota anteriore:

Very Low: 0.36°

Low: 2.0°

Medium: 11.1°

High: 15.5°

Very High: 22.25

Con quest'ultimo aggiornamento, la maxi naked austriaca lancia il guanto di sfida agli altri due bolidi europei, ovvero Ducati Streetfighter V4 e BMW S 1000 R. Il suo arrivo nelle concessionarie è previsto per la fine di gennaio/inizio febbraio, per quanto riguarda il prezzo non abbiamo ancora un dato ufficiale da fornirvi, ma siamo certi che non servirà aspettare ancora molto. Data la tecnologia è quasi d'obbligo aspettarsi una cifra superiore ai €20.000.