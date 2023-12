La gamma Duke di KTM è tutta nuova: i prezzi di 125, 390, 990 e 1390

All’interno della gamma KTM, la famiglia Duke si è ritagliata uno spazio tutto suo. Nel 2024 si celebreranno i 30 anni di storia e proprio in vista di questo traguardo la casa austriaca ha rivoluzionato l’intera line up, dalla piccola 125 fino alla “mostruosa” 1390 Super Duke R: scopriamo insieme quando arriveranno nelle concessionarie e quanto costeranno.

Nuova KTM 125 Duke 2024

La KTM 125 Duke è senza dubbio una delle più amate ottavo di litro, una delle poche moto con motore a quattro tempi in grado di magnetizzare i desideri dei sedicenni. Per il 2024 il design s’è fatto ancora più aggressivo, il motore mantiene valori di potenza e coppia di tutto rispetto (15 CV e 11,5 Nm di coppia) pur rispettando la normativa Euro 5+, la dotazione tecnologica più ricca e ci sono stati importanti aggiornamenti alla ciclistica, per tutti i dettagli vi rimando al mio articolo di presentazione a lei dedicato. La moto sarà disponibile in arancione o blu – entrambe le colorazioni sono abbinate a nuove grafiche – con un prezzo di listino di 5.730 euro f.c..

Salendo di cilindrata c’è la 390 Duke, che come la piccola 125 è tra le preferite nel segmento naked guidabili con patente A2, e con la quale condivide gran parte degli aggiornamenti introdotti in tema di design, ciclistica e dotazione. Lei, a differenza della 125 Duke, è cresciuta anche nella cilindrata, con un incremento della coppia massima fino a 39 Nm, anche in questo caso vi rimando all’articolo in cui vi racconto per filo e per segno com’è cambiata. Grafiche e colori sono i medesimi della 125, ovviamente non lo è il prezzo, che per la 390 Duke 2024 è di 6.780 euro.

KTM 790 Duke 2024

VEDI ANCHE

Con l’aumento di cilindrata, prestazioni (ma anche prezzo) della 990 che scopriremo tra poco, a presidiare il segmento delle naked “entry level”, o depotenziabili se preferite, è rimasta la 790 Duke. Per lei non ci sono sostanziali modifiche e rimane simile in tutto e per tutto alla moto che abbiamo messo a confronto con le sue dirette concorrenti, qui il link alla prova. A differenza di qualche mese fa cresce il prezzo, per il 2024 la 790 Duke sarà disponibile in arancione o grigio a 9.230 euro.

Visto che l’abbiamo chiamata in causa, parliamone. La 990 Duke è stata la novità principaleallo stand di KTM durante l’ultima edizione di EICMA. A fare scalpore – ma anche da anticipazione del nuovo corso stilistico – è stato il suo faro dal look alieno, ma le novità non si sono fermate alla semplice estetica. Per la naked media di Mattighofen c’è un interno menù di novità, dal motore alla ciclistica, fino all’ergonomia, ovviamente anche in questo caso c’è un articolo con tanto di video live dallo stand KTM a EICMA. Novità sostanziali che hanno fatto lievitare inevitabilmente anche il prezzo: il listino attacca a 15.230 euro.

Nuova KTM 1390 Super Duke 2024

E per finire le ammiraglie della gamma: 1390 Super Duke R e 1390 Super Duke R Evo. L’apice della tecnologia e delle performance – con un pizzico di know-how aggiunto dalla partecipazione alla MotoGP – vengono condensati sulle naked bicilindriche: 190 CV e 145 Nm sono più che sufficienti per far andare ogni oltre velocità sensata su strada le Super Duke. Per fortuna anche la ciclistica e l’elettronica sono state evolute di pari passo, anche in questo caso c’è un articolo riepilogativo che vi consiglio di consultare se siete interessati a scoprire altro. Da ammiraglie è anche il prezzo, 22.200 euro per la 1390 Super Duke R con sospensioni meccaniche WP completamente regolabili, 24.280 euro per l’intelligente R Evo, dotata dell’ultima generazione di sospensioni semi-attive.

Pubblicato da Danilo Chissalè, 05/12/2023