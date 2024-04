KTM 450 Rally Replica 2025: scattano le prenotazioni!

KTM presenta la nuova 450 Rally Replica 2025, moto che ha conquistato 235 vittorie di tappa e 10 delle 19 Dakar. Per il nuovo model year un motore rinnovato, sovrastrutture più filanti e ciclistica aggiornata.

La nuova KTM 450 Rally Replica 2025

La 450 Rally Replica 2025 ha un profilo più aggressivo e affilato: la torretta di navigazione, sviluppata appositamente per questo modello e realizzata in fibra di carbonio, è montata dietro a un cupolino che promette una protezione aerodinamica decisamente superiore rispetto alla versione precedente. La carena protegge inoltre il nuovo quadro strumenti, più leggero e stretto, provvisto di spie di avvertimento integrate e supporti di montaggio per un sistema con roadbook digitale. Il nuovo faro a LED, incorporato nella mascherina portafaro, aumenta la luce complessiva sprigionata del 33%.

Il motore della quattroemmezzo KTM

Il cuore della KTM 450 Rally Replica 2025 è una versione rivista e aggiornata del motore a iniezione da 450 cc montato sulle migliori KTM da Enduro e Motocross. Dotato di un sistema di distribuzione monoalbero SOHC di nuova progettazione, una frizione rinforzata e un cambio ancora più solido. Rinnovato anche il sistema di raffreddamento – realizzato con due radiatori separati al posto della singola unità che equipaggiava il modello precedente – a tutto vantaggio dell’efficienza del motore. La KTM 450 Rally Replica 2025 è allestita con 3 serbatoi dotati di due pompe carburante separate: possono essere azionate in modo indipendente per consentire l'erogazione dai serbatoi anteriori da 9 e 9,5 litri o da quello posteriore autoportante da 16 litri, che fa anche da telaietto; la capacità complessiva è di circa 34,5 litri. La 450 Rally Replica 2025 dispone anche di uno spazio unico e ben congeniato integrato nella copertura del motore per riporre gli utensili di emergenza, così da liberare ulteriore spazio e peso dal corpo del pilota.

Nuovo anche il telaio a traliccio in acciaio saldato a mano nell'impianto di produzione di KTM Motorsport. Assemblato a partire da sezioni idroformate e tagliate al laser, rispetto al precedente modello si distingue per parametri di flessibilità torsionale e longitudinale appositamente calcolati, a tutto vantaggio di un feedback ottimale per il pilota, un miglior assorbimento dell'energia e maggior stabilità sul dritto nei tratti veloci. Il nuovo forcellone cavo in alluminio pressofuso, invece, è stato progettato per offrire rigidità e resistenza ottimali, a fronte del minor peso possibile.

Dettaglio della piastra forcella della KTM 450 Rally Replica 2025

La KTM 450 Rally Replica 2025 è equipaggiata col miglior pacchetto WP Pro Components disponibile sul mercato: una forcella WP XAct Pro 7548 da 48 mm a cartuccia chiusa con tecnologia Cone Valve e un mono WP XAct Pro 7750 completamente personalizzabile. Nuove le piastre fresate CNC con offset di 23 mm, per garantire una rigidità ottimale. Quella superiore è anche dotata di un sistema di assorbimento progressivo delle sollecitazioni al manubrio sviluppato internamente al team con il plus dell'ammortizzatore di sterzo Scotts.

La KTM 450 Rally Replica 2025 è prodotta e assemblata in 100 unità nella struttura di KTM Motorsport in Austria e sarà ordinabile presso la rete dei Concessionari Ufficiali a partire da oggi, 24 aprile. Il prezzo non è stato ancora dichiarato ma, come per i modelli precedenti, è logico aspettarsi cifre superiori ai 30.000 euro.

Pubblicato da Michele Perrino, 24/04/2024