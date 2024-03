Nuova KTM RC 8C 2024: 100 pezzi in vendita da mercoledì al prezzo di...

KTM presenta RC 8C 2024: nuove grafiche e soluzioni tecniche per performance da Moto2. Realizzata a mano in 100 pezzi al prezzo di...

KTM presenta l'ultima evoluzione della RC 8C, la supersportiva solo pista. Il model year 2024 rimane sostanzialmente identico dal punto di vista tecnico ma diventa ancora più esclusivo: nuove colorazioni, 100 esemplari costruiti a mano che andranno in vendita online da mercoledì 20 marzo.

LA TECNICA Il motore bicilindrico parallelo da 889 cc conferma i 135 CV di potenza e 98 Nm di coppia per un peso a secco di 142 kg che colloca la RC 8C molto vicina al rapporto 1:1. Questo è possibile grazie al telaio tubolare dedicato in acciaio 25CrMo4 e da tutta una serie di elementi alleggeriti come il serbatoio posteriore da 16 litri a sgancio rapido alloggiato tra codone e sottosella e i cerchi Dymag UP7X in alluminio forgiato con pneumatici slick Pirelli Diablo Superbike. Le sospensioni WP XACT PRO 7543 a cartuccia chiusa da 43 mm e WP APEX PRO 7746, insieme con la pompa radiale Brembo 19RCS Corsa Corta e le pinze freno anteriore Brembo Stylema che mordono dischi flottanti da 290 mm – al posteriore la pinza Brembo a due pistoncini morde un disco flottante da 230 mm – assicurano il massimo delle performance per la guida in pista, mentre per analisi e acquisizione dati, la KTM RC 8C 2024 si affida a un quadro strumenti AIM MXS 1.2 RACE a un data logger con funzionalità GPS integrata. Sul display TFT da 5'' con funzionalità di registrazione costante dei dati i piloti possono sfruttare il software AIM RaceStudio per osservare in dettaglio specifiche metriche delle performance e migliorare i tempi sul giro.

Binder e Miller in pista con le KTM RC 8C 2024

ULTIMATE TRACK EXPERIENCE Per 30 fortunati Orange Rider c'è poi la possibilità di vivere un’esperienza indimenticabile scegliendo, oltre che la RC 8C 2024, anche la Ultimate Track Experience sulla pista di Portimão: in questo evento potranno approfondire le conoscenze tecniche sulla moto, scoprire i segreti sul setting delle sospensioni WP, girare in pista coi migliori piloti KTM e a bordo della splendida KTM X-BOW in compagnia dei KTM Factory Driver. Una volta spenti i motori in pista, cena con i partecipanti all’evento e lo staff KTM per condividere le emozioni della giornata.

VEDI ANCHE

QUANDO E QUANTO La nuova KTM RC 8C 2024 potrà essere preordinata, al prezzo di 42.000 euro, attraverso il portale online dedicato su KTM.com, cliccando qui, a partire dalle ore 15 di mercoledì 20 marzo. Come per la precedente versione, una volta confermato l’ordine, sarà possibile acquistare il pacchetto Ultimate Track Experience, l'evento esclusivo organizzato a Portimão, in Portogallo, presso l’Autodromo Internazionale dell’Algarve.

KTM RC 8C 2024

Le principali caratteristiche della KTM RC 8C 2024:

Nuova colorazione

Prodotta in sole 100 unità

Assemblata a mano esclusivamente per l’uso in pista

Prestazioni ai livelli della Moto2

Rapporto peso-potenza vicino a 1:1 con 135 CV e 142 kg di peso a secco

Scarico da corsa Akrapovič

Air box e filtro dell’aria racing specifici per questo modello

Telaio traliccio in acciaio 25CrMo4 dedicato

Sospensioni WP XACT PRO COMPONENTS

Impianto frenante Brembo specifico per la pista

Cerchi in alluminio ultraleggeri Dymag

Pubblicato da Michele Perrino, 18/03/2024