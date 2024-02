Com'è nata la KTM 1390 Super Duke R? Il video racconta i retroscena

Come e quando nasce una moto? Contrariamente a quello che spesso immaginiamo, già anni prima della presentazione al pubblico esistono prototipi che, segretamente, svolgono test. In questo video KTM ci mostra i retroscena del progetto 1390 Super Duke R e i collaudi in pista con l'ex pilota MotoGP Jeremy McWilliams.

DIETRO LE QUINTE Ingegneri e collaudatori, uno a braccetto dell'altro, parlano, scambiano informazioni e portano avanti lo sviluppo della moto. La 1390 era già in campo per un confronto con la 1290 nel 2021: questo significa che, quando fu presentata al mondo la 1290 Super Duke Evo, KTM stava già lavorando alla nuova versione. Motore, sospensioni, elettronica, tutto è stato rivisto per ottenere il meglio dalla nuova 1390 e in KTM sono molto soddisfatti. Ora toccherà ai clienti dire la loro su The Beast!

Pubblicato da Michele Perrino, 24/02/2024