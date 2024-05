Nuova KTM 990 RC R 2025: la supersportiva stradale è realtà (quasi)

Da una parte la RC 8C, supersportiva derivata dalle corse e destinata all'uso esclusivo in pista, dall'altra lei, la nuova 990 RC R 2025. KTM ritorna alle supersportive stradali per consacrare al massimo la filosofia Ready to Race che da sempre la contraddistingue: scopriamo tutto della nuova carenata.

MINI MOTOGP A colpo d'occhio una vera e propria MotoGP per tutti questa 990 RC R 2025. Alette aerodinamiche studiate nella galleria del vento – per prestazioni superiori in frenata e in curva – ma anche sovrastrutture che richiamano da vicino quelle utilizzate in gara, col codino che più striminzito non si può. Pinze freno Brembo ad attacco radiale, dischi freno a margherita, dashboard e blocchetto sinistro ''da corsa'' chiudono il cerchio: il primo sguardo a questa 990 RC R è davvero Ready to Race. E se mai ci fosse il dubbio da KTM fanno sapere che ''Il prototipo della KTM 990 RC R parteciperà come 'wild card' ad alcune delle più importanti competizioni europee nella categoria Supersport''. Entro la fine del primo semestre 2025, poi, verrà presentata anche la 990 RC R Track, versione ancor più estrema, per l’esclusivo utilizzo in pista.

990 RC R 2025

CARATTERISTICHE TECNICHE Quella che vediamo oggi non è la moto fatta e finita – come dimostrano le carene ''maculate'' – ma un prototipo, anche se il progetto è compiuto. La 990 RC R 2025 è un mezzo nato dall’esperienza maturata in MotoGP e sviluppato per essere utilizzato su strada come in circuito. Cuore pulsante della nuova KTM l'inossidabile LC8c Euro5+ montato sulla 990 Duke: in questa configurazione il bicilindrico da 947 cc eroga una potenza massima di 128 CV (+5 CV) mentre restano 103 Nm di coppia a 10.500 giri/min. Il propulsore si inserisce nel telaio a traliccio in acciaio mentre il telaietto posteriore è in alluminio pressofuso. Immancabili anche le sospensioni WP Apex a cartuccia aperta, con le ruote in alluminio pressofuso che calzano pneumatici Michelin. Il peso della 990 RC R non è stato dichiarato ma è presumibile si attesti entro i 200 kg in ordine di marcia.

La nuova KTM 990 RC R 2025

QUANDO ARRIVA (A QUANTO) La nuova sportiva carenata KTM uscirà dai cancelli della fabbrica di Mattighofen nei primi mesi del 2025. Ma quale sarà il prezzo della nuova 990 RC R 2025? Difficile dirlo con precisione, ma quasi certamente si manterrà poco al di sotto dei 20.000 euro (vale a dire, all'incirca, il prezzo di una Ducati Panigale V2).

Riaan Neveling, responsabile Global Marketing di KTM: ''La KTM 990 RC R è un'innovazione rivoluzionaria per chi cerca il brivido nelle pieghe e nella velocità. È pensata per i piloti che su strada amano sfiorare il terreno con le ginocchia e si spingono oltre i limiti in pista, accarezzando con i gomiti l'asfalto. Questa moto offre tutto quello che cerca un moderno pilota di super sportive e dopo tanto lavoro finalmente potremo svelarla nei primi mesi del 2025. Crediamo che la KTM 990 RC R acquisirà subito lo status di moto di culto tra gli appassionati grazie al suo essere straordinaria su strada come in pista''.

