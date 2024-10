KTM, a EICMA 2024 con 990 Duke R, 1390 Super Adventure e non solo

EICMA scaccia crisi per KMT, la Casa Austriaca arriverà con novità attesissime come la 1390 Super Adventure S (anche EVO) 990 Duke e non solo

In barba alle voci di crisi (tempi duri confermati dai vertici dell’azienda) KTM si presenterà all’edizione 2024 di EICMA decisamente in grande spolvero. Sui social la Casa di Mattighofen ha anticipato il road trip verso la grande fiera milanese, anticipando quelle che saranno le maggiori novità presenti sullo stand. Ovviamente tantissime moto, ma anche tecnologia, con i nuovi display TFT e la trasmissioni automatica. Ma andiamo insieme nel dettaglio.

LE MOTO Non me ne voglia chi ha sviluppato le novità tecnologiche in arrivo, ma l’attenzione sarà maggiormente incentrata nei confronti dei nuovi modelli in arrivo per il prossimo anno, molti dei quali ve li abbiamo già anticipati sulle nostre pagine web. Sotto i riflettori di EICMA faranno bella mostra di sé la nuova 990 Duke R – versione ancora più pompata della già esuberante 990 Duke – la 1390 Super Duke GT da ben 190 CV di potenza massima e le nuove 1390 Super Adventure S ed S EVO, quest’ultima caratterizzata da novità tecnologiche di primissimo piano e, ovviamente, la versione R con ruota anteriore da 21 pollici. Non è tutto, perché ci saranno novità anche legate al cross ed enduro elettrico, con Freeride, SX-E 3 e KTM SX-E 5 2025.

LA TECNOLOGIA Ovviamente si parlerà di moto, ma anche dal punto di vista dell’innovazione tecnologica KTM usa il suo solito approccio “full gas”. Nei prossimi giorni scopriremo in dettaglio il funzionamento del nuovo sistema di trasmissione AMT (Automated Manual Transmission), ma anche il nuovo cruscotto touch screen TFT da 8,8” – pronto a valorizzare le moto 2025 – che stando a KTM offrirà un’esperienza immersiva senza precedenti, grazie a un’interfaccia utente (UI) e un’esperienza di utilizzo (UX) completamente rinnovate, anche grazie a blocchetti riprogettati. Insomma, ne vederemo delle belle dunque rimanete in zona che nei prossimi giorni l’arancione di Motorbox sarà anche quello di KTM.

Pubblicato da Danilo Chissalè, 02/10/2024