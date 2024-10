KTM 1390 Super Duke GT: turismo sportivo ora con 190 CV

Anche la Super Duke GT passa al 1390. La nuova sport touring KTM è stata confermata dai documenti di omologazione e ora anche avvistata su strada durante le fasi di test: scopriamo tutto della nuova 1390 Super Duke GT 2025.

PIÙ PRESTAZIONI A cambiare, ovviamente, è in primis il motore, che passa da 1.301 a 1.350 cc e, stando ai documenti ufficiali, non perde niente di potenza e coppia rispetto alla 1390 Super Duke, vale a dire 190 CV e 145 Nm. A calare, invece, la velocità massima, probabilmente a causa di una rapportatura del cambio più corta. Le modifiche riguardano però anche il telaio, anch'esso ereditato dalla maxi naked sportiva. In particolare, rispetto alla precedente versione della GT, si vede come cambi il telaietto posteriore e quindi la sella del passeggero, ora più ampia.

Comparativa sport touring: per la 1290 Superduke GT uno stile inconforndibile

MISURE Piccole variazioni anche a livello del passo, 5 mm più lungo rispetto a quello della 1390 Super Duke, mentre il peso sarebbe di qualche kg inferiore ai 225 kg col pieno dell'attuale 1290 Super Duke GT. A variare ci sarebbe anche l'altezza della nuova 1390 GT: per merito di un plexi regolabile, più ampio nella parte inferiore, la nuova sport touring ''cresce'', a tutto vantaggio della potenziale protezione aerodinamica.

Comparativa sport touring: la KTM è imponente anche da dietro

PIÙ COMFORT Proprio a livello della protezione anche i pannelli laterali della carenatura diventano più ampi, il che fa pensare che la nuova 1390 Super Duke GT sia più turistica che mai. Il design, insomma, diventa più imponente, con la sola cornice del faro anteriore esclusa, snella e super moderna proprio come sulla 1390 Super Duke.

ARRIVA PRESTO La foto spia immortala una moto praticamente fatta e finita, è quindi evidente che la 1390 Super Duke GT sarà presentata molto presto. A EICMA vedremo certamente lei e forse anche altre colleghe, come le 1390 Super Adventure. Restate collegati.

Pubblicato da Michele Perrino, 01/10/2024