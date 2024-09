KTM 990 Duke R 2025: la nuova moto alla sua prima apparizione

Dopo le foto spia di 990 SMT e 990 Adventure, torniamo a parlare di KTM. Ancora una volta di 990, stavolta Duke, che per il 2025 è attesa in versione R, quella più ''pepata'', per così dire. Scopriamo tutto sulla nuova moto.

IN GARA La KTM 990 Duke R è scesa in pista negli USA, in occasione del campionato Superhooligan, una classe del MotoAmerica. Così, nel silenzio generale, la Casa austriaca ha messo alla prova la nuova moto che, non essendo omologata, non ha di fatto potuto competere realmente per la classifica. In gara 1 la 990 Duke R ha avuto un problema alla frizione e si è ritirata, mentre in gara 2 ha agguantato il 3° posto...

L'attuale KTM 990 Duke

I NUMERI Poche settimane prima – riporta Motorrad – la 990 Duke R è passata attraverso i registri dell'Autorità Federale Tedesca per la Circolazione Stradale (KBA): è grazie al superamento di questa prima fase verso l'omologazione del modello che possiamo conoscere alcuni dettagli in più sulla moto. La nuova 990 Duke R porta in dote 128 CV, quindi 5 in più della 990, probabilmente a un regime un po' più elevato rispetto ai 9.500 giri/min ai quali raggiunge il picco di potenza massima il bicilindrico LC8c da 947 cc sull'attuale nuda.

ARRIVO E PREZZO La nuova 990 Duke R guadagna anche un telaio arancione al posto di quello nero, ma ci si aspetta anche una riduzione di peso rispetto ai 179 kg a secco, così come sospensioni e freni ancor più performanti, come da tradizione R. La prossima Duke sembra pronta per il suo debutto: la vedremo forse già in autunno, come modello 2025, a un prezzo più alto di quello della 990 standard di 1.000-2.000 euro (quindi nell'ordine dei 16.500-17.000 euro).

Pubblicato da Michele Perrino, 03/09/2024