KTM 990 Adventure: torna la mitica enduro stradale (ma niente V-Twin)

Un tuffo nel passato. Le foto spia della nuova KTM 990 Adventure riportano ai primi anni 2000 quando, la sua antenata, affascinava gli amanti del deserto e vinceva le Parigi-Dakar. Solo un lontano ricordo? Forse, ma la nuova 990 sembra voler prendere in prestito nome e forme dalla progenitrice, distanziandosi dall'attuale generazione 890 (e che dire delle nuove 1390 e 1490?).

990 FUORI E DENTRO Quel faro tondo, là davanti, una silhouette più uniforme tra cupolino e parte centrale della moto – punto ''debole'' dell'attuale gamma 790 e 890 Adventure – richiamano un po' la vecchia 990 Adventure del tempo che fu. Le somiglianze del prototipo immortalato nelle foto spia con la storica 990, però, finiscono qui: nel nuovo telaio, infatti, non si incastona un V-Twin ma il bicilindrico parallelo frontemarcia LC8c da 947 cc da 123 CV e 103 Nm che abbiamo già visto sulla 990 Duke 2024 (un altro ritorno, almeno nel nome). Anche il forcellone di questa Adventure sembra tanto preso in prestito proprio dalla naked 990.

La nuova KTM 990 Adventure

SORPRESA L'accoppiata 21''-18'' con gomme tassellate e le sospensioni WP non destano certo stupore, cosa che non si può dire del contenitore trasparente che si intravede sotto la sella (foto sopra). Che si tratti di un serbatoio supplementare? L'ipotesi non sembra campata in aria dal momento che questa 990 pare asciugarsi molto nella parte anteriore-inferiore rispetto a 790 e 890, piuttosto panciute proprio a causa del serbatoio posizionato così in basso. Anche la strumentazione della 990 è tutta nuova col display verticale a sostituire l'unità tradizionale dell'attuale generazione.

NOVITÀ DA EICMA Come sempre è difficile dire quanto rivedremo di questo prototipo nel modello definitivo, ma il primo assaggio non ci dispiace affatto. Stando all'avanzamento dei lavori la nuova KTM 990 Adventure sarà dei nostri entro EICMA, pronta per debuttare come model year 2025.

Fonte: CycleWorld

Pubblicato da Michele Perrino, 13/06/2024