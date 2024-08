Nuova KTM 450 SMR 2025: data di arrivo e prezzo

Sviluppata partendo dalla nuova KTM 450 SX-F, la KTM 450 SMR 2025, grazie al telaio migliorato, alle nuove sospensioni e a un’ergonomia rivoluzionata, alza ulteriormente l'asticella in termini di performance. La KTM 450 SMR 2025 è stata affidata al pilota del Campionato Mondiale Supermoto, Lukas Höllbacher, che l'ha messa alla prova in ogni condizione, dal caldo torrido dell'asfalto spagnolo fino alle temperature sottozero della Svezia. Tutto questo per dimostrare come, indipendentemente dalle condizioni in cui si trova, la 450 SMR 2025 sia in grado di eccellenti prestazioni. Scopriamo tutte le novità, la data di arrivo e il prezzo della Supermoto.

KTM 450 SMR 2025

TANTE NOVITÀ Mentre resta al suo posto il monocilindrico 450 SOHC da 63 CV, le grandi novità sono tutte a carico della ciclistica. Il telaio, che è stato alleggerito nel punto di attacco superiore del monoammortizzatore, ha subito modifiche allo spessore delle pareti dei tubi nella parte anteriore e sfoggia link e attacchi del motore aggiornati. È non solo 300 grammi più leggero, ma è stato modificato per migliorare le caratteristiche di flessione e il comportamento in curva, rimanendo complessivamente stabile alle alte velocità. Per la prima volta la KTM 450 SMR monta una forcella WP XACT Closed Cartridge da 48 mm, dotata di un nuovo pistone a valvola centrale che ottimizza il flusso dell'olio all'interno della cartuccia. Una novità, questa, che ridurrebbe l’effetto di cavitazione, mantenendo costanti le caratteristiche di smorzamento. Inoltre, il nuovo idrostop garantisce il corretto smorzamento delle sollecitazioni nell'ultima parte della corsa della forcella, a tutto vantaggio della sicurezza nella guida estrema. Al posteriore, il mono WP XACT monta un link con guarnizioni rinnovate e bulloni di collegamento di diametro inferiore, mentre il setting delle sospensioni è stato realizzato in base all’esperienza maturata sui campi gara dal Team KTM Factory Racing. Confermati i cerchi Alpina da 16,5'' all'anteriore e 17'' al posteriore con pneumatici Metzeler Racetec SM K1 Supermoto, col peso della 450 SMR a quota 108,8 kg senza benzina.

VEDI ANCHE

La nuova KTM 450 SMR 2025 in azione in pista

ERGONOMIA Gli altri aggiornamenti riguardo la posizione di guida, con modifiche a pedane e serbatoio. Le prime, più piccole delle precedenti, aumentano la luce a terra, riducendo al contempo il rischio di rimanere agganciati ai cordoli. Il serbatoio da 7,2 litri della 450 SMR 2025, invece, è caratterizzato da nuovi convogliatori realizzati con plastiche bimescola, per un miglior raffreddamento. La cassa filtro, il manicotto di aspirazione – realizzato in un unico pezzo – e lo snorkel aggiornato impediscono qualsiasi deformazione, con la struttura che risulta dunque più robusta e rigida. Cambiano anche i punti di incastro del serbatoio, che offrono una maggiore protezione dall’usura al telaio e facilitano la rimozione del serbatorio stesso.

USCITA E PREZZO La nuova 450 SMR 2025 sarà disponibile presso i Concessionari KTM a partire da settembre 2024 al prezzo di 13.700 euro.

Pubblicato da Michele Perrino, 21/08/2024