KTM: dopo al Adventure ecco il prototipo della 990 SMT

KTM vulcano d’idee, le arancioni austriache sono tra le moto più parazzate in fase di collaudo. Molte di queste arrivano – a distanza di anni, o di pochi mesi – nelle concessionarie, altre rimangono idee “malsane” ma comunque degne della nostra attenzione. L’ultima? Dopo la versione Adventure pare che il costruttore di Mattighofen sia al lavoro sulla 990 SMT, come dimostrano le foto pubblicate dai colleghi tedeschi di Motorrad. Arriverà o sarà solo una delle fantasie dei progettisti austriaci?

ARRIVA A far pendere il nostro pronostico in favore dell’arrivo della nuova 990 SMT ci sono due fattori: il primo è che la SMT è già in vendita, seppur in configurazione 890, il secondo è che le differenze con il prototipo Adventure pizzicato qualche mese fa durante i test di collaudo sono minime, con vantaggi in quanto a economie di scala e “facilità” produttiva. A ben vedere, le due differenze tangibili sono cerchi e gomme, per la 990 Adventure accoppiata 21-18” con ruote a raggi e pneumatici tassellati, per la motard/crossover/touring o come diavolo volete catalogare una moto “pazza” come la SMT, canonici cerchi in lega da 17 pollici.

KTM: la nuova 990 Adventure 2025 nelle foto spia

VEDI ANCHE

QUANTA POTENZA? A spingere entrambi i prototipi il bicilindrico parallelo frontemarcia da 947 cc, lo stesso della Duke, anche se qualche dubbio su quale configurazione di potenza verrà utilizzata rimane. La naked, infatti, è capace di 123 CV a 9.500 giri/min e 103 Nm di coppia a 6.750 giri/min, ma non è detto che la simile destinazione d’uso – ovvero l’asfalto – si traduca in valori identici di scheda tecnica e la riprova è proprio l’attuale 890 SMT, che utilizza il motore in configurazione Adventure, ovvero quella da 105 CV.

LA LACRIMUCCIA Seppur meno iconica della versione Adventure, anche la KTM 990 SM T , prodotta fino alla prima decade degli anni 2000, è da inserire tra le pietre miliari del motociclismo, la prima moto a unire le doto teppistiche delle motardone bicilindriche con le capacità turistiche. La nuova 990 SMT avrà dunque un eredità pesante, ma siamo certi che a Mattighofen avranno fatto le dovute considerazioni.

DEBUTTO A EICMA? Di carne al fuoco KTM ne ha molta in vista del suo ritorno a EICMA, la 990 Adventure, ma anche la 1390 Adventure con cambio automatico, insomma una vera grigliatona ricca di prelibatezze e non è detto che tra queste non potrà esserci anche la 990 SMT… rimanete sintonizzati