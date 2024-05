KTM presenta oggi una nuova moto! Scopri con noi di cosa si tratta (video)

Dopo aver presentato un paio di settimane fa la nuova 450 Rally Replica 2025, KTM sembra avere ancora qualche freccia al suo arco. Oggi, infatti, è il giorno di un'altra grande presentazione: la Casa di Mattighofen ha infatti annunciato con un video sui suoi canali social l'imminente arrivo di una novità ''Ready to Race''. Scopriamo di cosa si tratta...

INDIZI Si sa, tutte le moto di KTM sono ''Ready to Race'' ma in questo caso si parla di ''The most accessible Ready to Race product you can buy'' (La moto pronto gara più accessibile che si possa comprare). Impossibile non pensare, quindi, a una vera e propria sportiva con carene e semimanubri per tutti... Guardando attentamente il video si scorge in effetti la silhouette di una carenata: si tratta probabilmente della RC990, moto che è stata avvistata negli scorsi anni e che dunque sembra pronta a fare il suo ritorno proprio oggi: l'appuntamento con la novità KTM è per oggi alle 17, segui con noi sul sito l'arrivo della novità!

Pubblicato da Michele Perrino, 07/05/2024